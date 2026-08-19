Kütahya'da emniyet filosu 37 yeni araçla güçlendi

Emniyet filosuna 37 yeni araç teslim edildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü araç filosuna 37 yeni hizmet aracı eklenerek hizmete alındı. Araçların teslimi için düzenlenen törene Vali Musa Işın, Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, il protokolü, emniyet mensupları ve davetliler katıldı.

Törenin akışı ve katılımcılar:

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua yer aldı. Törende yapılan konuşmalarda emniyet teşkilatının rolü ve yeni araçların önemi vurgulandı. Konuşmaların ardından yeni araçların anahtarları Vali Musa Işın tarafından emniyet personeline teslim edildi ve program, araçların kortej geçişiyle son buldu.

Filo yenileme ve beklenen katkılar:

Vali Musa Işın, yaklaşık bir yıl önce emniyet ve jandarmaya 61 araç tahsis edildiğini hatırlatarak, bu eklemenin filonun önemli ölçüde yenilenmesi anlamına geldiğini belirtti. Işın, yeni araçların olaylara daha hızlı ve zamanında müdahale edilmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti ve emniyet ile jandarma teşkilatlarının görevlerini demokratik hukuk devleti ilkeleri ile insan haklarına saygılı bir anlayışla yürüttüğünü vurguladı.

Vali Işın ayrıca Kütahya'nın Türkiye'nin en huzurlu illeri arasında yer aldığına dikkat çekti; bu başarının emniyet ve jandarma mensuplarının özverili çalışmaları ile devlete, millete ve kanunlara bağlı Kütahya halkının katkısıyla sağlandığını söyledi. Yeni araçların ilde kamu düzeninin korunması ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin sağlanmasında etkin rol oynaması hedefleniyor.

Konuşmalar sırasında yeni araçların sahadaki etkisine ilişkin beklentiler paylaşılırken, yetkililer personele kazasız ve belasız görevler temennisinde bulundu. Anahtar tesliminin ardından düzenlenen kortejde araçlar şehir içinde görücüye çıkarıldı ve tören sona erdi.

Bu adım, emniyet teşkilatının lojistik kapasitesini güçlendirirken, müdahale sürelerinin kısalması ve hizmet kalitesinin artması yönünde pratik bir destek sağlıyor. Yeni araçların sahada nasıl kullanılacağı, önümüzdeki dönemde operasyonel ihtiyaçlara göre şekillenecek.

KÜTAHYA EMNİYET TEŞKİLATINA 37 YENİ HİZMET ARACI