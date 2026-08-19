Dolar 47,9435 0,00%
Euro 56,1179 +0,21%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.015,46 +0,13%
EUR/USD 1,1682 +0,00%
Brent Petrol 92,28 +0,72%
--°

Güvenlik kamerası kaydetti: İnegöl'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı

İnegöl Caddesi'nde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 19 yaşındaki sürücü Salih U. ve 14 yaşındaki Kerem U. yaralandı; kaza güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:20

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 14:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Güvenlik kamerası kaydetti: İnegöl'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı

İnegöl caddesinde çarpışma: iki genç yaralandı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salih U. (19) yönetimindeki 16 CBY 788 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Serhat A. (47) yönetimindeki 16 L 0202 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki kardeşi Kerem U. (14) yaralandı.

Kaza anı görüntülere yansıdı:

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı, motosikletin devrilmesi ve iki kişinin yola savrulması açık şekilde görüldü. Görüntüler, kaza mekanizmasının ve olay sırasının tespit edilmesinde polis ekipleri için önemli delil oluşturuyor.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı; görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamera kayıtları üzerinden olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

BURSA&#039;NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 GENÇ YARALANDI. KAZA ANI...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 GENÇ YARALANDI. KAZA ANI, BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi