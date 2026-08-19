Güvenlik kamerası kaydetti: İnegöl'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı

İnegöl caddesinde çarpışma: iki genç yaralandı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salih U. (19) yönetimindeki 16 CBY 788 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Serhat A. (47) yönetimindeki 16 L 0202 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki kardeşi Kerem U. (14) yaralandı.

Kaza anı görüntülere yansıdı:

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı, motosikletin devrilmesi ve iki kişinin yola savrulması açık şekilde görüldü. Görüntüler, kaza mekanizmasının ve olay sırasının tespit edilmesinde polis ekipleri için önemli delil oluşturuyor.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı; görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamera kayıtları üzerinden olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 GENÇ YARALANDI. KAZA ANI, BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.