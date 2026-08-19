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Adana'daki Kuytulcular operasyonunda Levent Börek'e kayyım atandı

Adana merkezli 'Kuytulcular' operasyonunda 6 ilde 49 adrese eş zamanlı baskın yapıldı; 32 şüpheliye gözaltı, 5 şirkete kayyım atandı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adana'daki Kuytulcular operasyonunda Levent Börek'e kayyım atandı

Adana'da operasyonun kapsamı:

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 'Kuytulcular' olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmaya yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, 6 ilde eş zamanlı olarak sabah saatlerinde yapıldı ve toplam 49 adreste arama yapıldığı bildirildi.

Gözaltılar ve yöneltilen suçlamalar:

Soruşturma kapsamında Alparslan Kuytul ile eşi Semra Kuytul dahil olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve ilgili kişiler emniyete götürüldü. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüt üyeliği", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" yer alıyor.

Kayyım atanan şirketler:

Soruşturma kapsamında beş şirkete yönetim kayyımı atandığı açıklandı. Bu şirketlerin en bilineninin, Türkiye ve Avrupa genelinde birçok şubesi bulunan Adana merkezli Levent Börek olduğu belirtildi. Kayyım atanan diğer şirketler şöyle sıralandı:

Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi

GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Soruşturmanın güncel durumu:

Emniyetteki işlemler devam ediyor; yetkililer, gözaltına alınan şüphelilerin sorgulama ve işlemlerinin sürdüğünü bildiriyor. Atanan kayyımların görevleri ve soruşturmanın ilerleyişine ilişkin gelişmeler yetkili mercilerce takip ediliyor.

KUYTUL ÇİFTİ GÖZALTINA ALINDI.

KUYTUL ÇİFTİ GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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