Samsun'da 17 yaşındaki genç bin 209 sentetik hapla tutuklandı

Olayın gelişimi:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, H.Ö. (17) uyuşturucu içerikli ilaçlarla yakalandı. Yapılan aramada bin 209 adet sentetik ecza ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve yakalama:

Ekiplerin titiz çalışması sonucu gerçekleştirilen yakalamada, H.Ö.'nün üzerindeki ve/veya bulunduğu yerdeki maddeler incelenerek emniyete teslim edildi. Gözaltına alınan genç, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme kararı:

Adliyeye çıkarılan H.Ö. (17) tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve yasal işlemler emniyet ve adli makamlarca sürdürülüyor.

SAMSUN’DA ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU HAPLA YAKALANAN 17 YAŞINDAKİ H.Ö., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.