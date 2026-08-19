Elazığ'da günlük 20 bin ekmekle hijyen ve bütçe odaklı hizmet

Elazığ halk ekmek üretimine devam ediyor

Elazığ Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek Üretim Tesisi'nde vatandaşlara sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyatlı ekmek sunmaya devam ediyor. Tesiste günlük yaklaşık 20 bin ekmek üretilerek kent genelinde tüketime sunuluyor.

üretim süreci ve kalite:

Fabrika tam kapasite çalışıyor; üretimin tüm aşamaları sağlık kuralları çerçevesinde yapılıyor. Modern bantlarda, el değmeden hazırlanan ekmekler hijyen koşullarına uygun olarak paketlenip dağıtıma hazırlanıyor. Üretilen ekmeklerin ağırlığı 200 gram olarak belirtiliyor.

dağıtım ağı ve fiyatlandırma:

Halk Ekmek ürünleri şehirdeki 50'den fazla noktada satışa sunuluyor ve şehrin hemen her bölgesinden kolayca erişilebiliyor. Belediyenin belirlediği ekonomik fiyatla ekmekler 10 TL üzerinden tüketiciye ulaştırılıyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın 'Sosyal Belediyecilikte Elazığ Vizyonu' kapsamında hayata geçirilen bu yatırım, kent içindeki erişilebilirlik ve bütçe dostu hizmet anlayışını güçlendiriyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ise hizmetin devam edeceğini vurgulayarak, 'Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği bu hizmetle, hijyenik ekmeği kar amacı gütmeden sofralara taşımayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA HAYATA GEÇİRDİĞİ HALK EKMEK ÜRETİM TESİSİ’NDE; VATANDAŞLARIN SOFRALARINA SAĞLIKLI, HİJYENİK VE KALİTELİ EKMEĞİ UYGUN FİYATLARLA ULAŞTIRMAYI SÜRDÜRÜYOR. TESİSTE GÜNLÜK YAKLAŞIK 20 BİN EKMEK ÜRETİLEREK VATANDAŞLARIN TÜKETİMİNE SUNULUYOR