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Gevaş'ta yeni dönem: müftü Mehmet Faruk Geylani göreve başladı

Çaldıran'dan Gevaş'a tensiple atanan Müftü Mehmet Faruk Geylani, görevine asaleten başlayıp personelle tanışma ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Gevaş'ta yeni dönem: müftü Mehmet Faruk Geylani göreve başladı

Gevaş ilçe müftülüğünde görev değişimi tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı atama kararları kapsamında, Van’ın Çaldıran İlçe Müftülüğü görevinden Mehmet Faruk Geylani, Gevaş İlçe Müftülüğü görevine tensip edilerek ilçe merkezine gelerek yeni görevine asaleten başladı.

karşılama ve ilk toplantı:

Müftülük hizmet binasında kurum personeli tarafından karşılanan Geylani, tebrikleri kabul etti ve hemen ardından personelle bir araya gelerek tanışma ve koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıda özellikle yaygın din eğitimi, cami hizmetleri, gençlik faaliyetleri ve irşat çalışmaları gibi ilçede yürütülen temel hizmet konuları ele alındı.

vizyon ve hizmet öncelikleri:

Göreve başlaması vesilesiyle değerlendirmede bulunan Gevaş İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, Gevaş’ın tarihi ve manevi değerine vurgu yaparak burada hizmet etmekten onur duyduğunu belirtti. Geylani, teşkilatın misyon ve vizyonu çerçevesinde toplumun her kesimine ulaşan, birleştirici ve etkin bir din hizmeti sunma gayreti içinde olacaklarını ifade etti.

Göreve başlama sürecinde müftülük personeli ve ilçe sakinleri, yeni göreve atanan Müftü Mehmet Faruk Geylani’ye hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında muvaffakiyetler temenni etti. Kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmetlerin sürdürülebilir kılınması öncelikli hedefler arasına alındı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA KARARLARI KAPSAMINDA VAN’IN ÇALDIRAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ GÖREVİNDEN...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA KARARLARI KAPSAMINDA VAN’IN ÇALDIRAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ GÖREVİNDEN GEVAŞ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NE ATANAN MEHMET FARUK GEYLANİ MESAİSİNE BAŞLADI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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