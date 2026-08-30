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Girne açıklarında kıçtan su alan katamaran battı, kurtarma çalışmaları sürüyor

KKTC Girne açıklarında, kıçtan su alması nedeniyle Filo Denizcilik'e ait katamaran battı; 279 kişi için arama kurtarma ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Girne açıklarında kıçtan su alan katamaran battı, kurtarma çalışmaları sürüyor

Olayın genel hatları:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında, kıyıdan yaklaşık 2,5 kilometre mesafede Filo Denizcilik'e ait katamaran tipi yolcu gemisi battı. Gemide toplam 279 kişinin bulunduğu bildirildi.

Kaptanın geminin kıç bölümünden su aldığını fark ettiği, bunun üzerine kıyıya dönme girişiminde bulunduğu ancak dönüşün başarılı olmadığı ve geminin su alarak battığı öğrenildi.

Kurtarma ve tahliye çalışmaları:

Sahil Güvenlik arama kurtarma ekipleri olay yerine intikal ederek müdahaleye başladı. Bölgedeki çok sayıda kıyı teknesi de yardım amacıyla batmakta olan gemiye doğru yönelirken, Sahil Güvenlik ekipleri yolcu tahliyesi ve arama kurtarma faaliyetlerine öncelik verdi.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi; olayda kaç kişinin yaralandığı veya yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer ve kurtarma ekipleri, tahliye edilen yolcuların kontrollerinin sürdüğünü bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespiti çalışmaları devam ediyor; yetkililer, geminin batmasına neden olan teknik veya işletme kaynaklı olası sebepleri netleştirmek için ekip görevlendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti&#039;nin (KKTC) Girne kentinde 279 kişinin bulunduğu Filo Denizciliğe ait...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde 279 kişinin bulunduğu Filo Denizciliğe ait katamaran tipi yolcu gemisi, kıyıdan yaklaşık 2,5 kilometre açıkta battı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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