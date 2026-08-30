Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Aile iki gündür haber alamayınca arama: Sakarya Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Sakarya Nehri'nde bulunan ve ailesinin 2 gündür kayıp başvurusu yaptığı 41 yaşındaki Gürkan Gencer'in cesedi sudan çıkarıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Aile iki gündür haber alamayınca arama: Sakarya Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Olay yeri ve cesedin çıkarılması:

Olay, Arifiye ilçesi Karaaptiler Mahallesi Gölya mevkiinde meydana geldi. Vatandaşların Sakarya Nehri'nde suda sürüklenen bir ceset gördüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çalışma yapan ekiplerce sudan çıkarılan cansız bedenin yapılan ilk tespitinde, ailesinin 2 gündür haber alamadığı gerekçesiyle kayıp ihbarında bulunduğu Gürkan Gencer (41)'e ait olduğu belirlendi.

Müdahale ve adli işlemler:

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü arama-kurtarma çalışmasıyla çıkarılan Gencer'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve takip:

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Yetkililer, kesin ölüm nedeninin adli tıp incelemeleriyle belirleneceğini kaydetti.

SAKARYA&#039;NIN ARİFİYE İLÇESİNDE NEHİRDE SUDA SÜRÜKLENEN BİR ERKEK CESEDİ BULUNDU. EKİPLERCE SUDAN...

SAKARYA'NIN ARİFİYE İLÇESİNDE NEHİRDE SUDA SÜRÜKLENEN BİR ERKEK CESEDİ BULUNDU. EKİPLERCE SUDAN ÇIKARILAN CANSIZ BEDENİN KİMLİĞİ BELİRLENDİKTEN SONRA HASTANE MORGUNA KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uzungöl'de yağış sonrası Koşon Deresi yeniden taştı
images

Kız isteme töreninde meşale elinde patladı: Kulu'da bir kişi tedaviye alındı
images

Girne açıklarında katamaranın batışı: Üstel sahada olduklarını açıkladı
images

Kırmızı ışık ihlali Beylikdüzü'nde kamyonun devrilmesine neden oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İki ülkenin ezgisi: Pakistan'dan 30 ağustos'a özel video

Tekirdağ sahillerinde TCG Enez ile bayram buluşması

Cem Yılmaz hastane odasından 'sağolun arkadaşlar iyiyim' mesajı verdi

Şırnak'tan birlik çağrısı: terörsüz bir gelecek için kardeşlik korunacak

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor