Hisarcık’ta çevreyolu kavşağında çarpışma: otomobil ve minibüste 3 yaralı

Kütahya'nın Hisarcık'ta gece 02.30'da çevreyolu kavşağında otomobil ile minibüs çarpıştı; sürücüyle iki yolcu yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde gece saat 02.30
Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.
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