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Hisarcık’ta çevreyolu kavşağında çarpışma: otomobil ve minibüste 3 yaralı

Kütahya'nın Hisarcık'ta gece 02.30'da çevreyolu kavşağında otomobil ile minibüs çarpıştı; sürücüyle iki yolcu yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hisarcık’ta çevreyolu kavşağında çarpışma: otomobil ve minibüste 3 yaralı

Hisarcık çevreyolu kavşağında trafik kazası

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde gece saat 02.30

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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