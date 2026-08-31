Girne faciasında 7/24 süren arama kurtarma çalışmaları: Üstel kayıp 20 kişiye ulaşmayı önceliklendirdi

Girne açıklarında gemi faciası sonrası güncel durum

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında dün meydana gelen gemi faciasına ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarına dair kamuoyunu bilgilendirdi. Üstel, arama faaliyetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteği ve ilgili tüm birimlerin yoğun gayretiyle 7/24 esasına göre aralıksız devam ettiğini belirtti.

arama ve inceleme çalışmaları:

Denizden ve havadan sürdürülen arama kurtarma faaliyetleriyle eş zamanlı olarak KKTC Polis Teşkilatı ve ilgili kurumlar olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Polis tarafından yapılan incelemeler, alınan ifadeler ve yolcu bilgilerinin karşılaştırılması sonucu veriler yeniden değerlendirildi; kişilere tek tek ulaşılarak teyitler yapıldı.

Yapılan ayrıntılı değerlendirmeler sonucu, daha önce kurtarılan kişiler arasında değerlendirilen 2 kişinin kayıp kişiler arasında bulunduğu tespit edildi. Bu gelişme, kayıtların ve ifadelerin titizlikle yeniden ele alındığını gösteriyor.

can kaybı ve öncelik:

Üstel, açıklamasında gemide bulunanlara ilişkin en güncel rakamları paylaştı: 239 kişiye sağ olarak ulaşıldı, 8 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşti ve arama kurtarma çalışmaları devam eden 20 kayıp kişi bulunuyor. Başbakan, "Bütün önceliğimiz kayıp 20 kişimize ulaşmak" ifadelerini kullanarak çalışmaların kesintisiz süreceğini vurguladı.

Üstel ayrıca, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, umutlarını koruduklarını ve ekiplerin yoğun çalışmasından gelecek haberlerin beklendiğini belirtti; duaların hayatını kaybedenler, kayıplar ve aileleriyle birlikte olduğunu söyledi.

hayatını kaybedenler ve kayıp listesi:

Üstel, hayatını kaybeden 8 Türk vatandaşının isimlerini açıkladı: Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer ve Nurcan Hilaloğlu.

Kayıp olarak bildirilen 20 kişinin isimleri ise şu şekilde duyuruldu: Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Azel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan, Mehmet Nuri Ayran ile KKTC vatandaşları Süleyman Erdoğan ve İsmail Kurt.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne’deki gemi faciasına ilişkin yaptığı açıklamada, kayıp sayısının 20 olduğunu belirterek, "Arama çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteği ve ilgili tüm birimlerimizin yoğun gayretiyle 7/24 esasına göre aralıksız devam etmektedir" dedi.