Dolar 48,8317 +0,05%
Euro 55,6575 -0,40%
Bist 13.275,13 +0,58%
Altın Gram 6.780,72 -1,31%
EUR/USD 1,1393 -0,52%
Brent Petrol 97,40 +2,09%
--°

Gökmeydan'da ev baskınında çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin Gökmeydan Mahallesi'ndeki adrese düzenlediği operasyonda bonzai, metamfetamin, esrar ve sentetik haplar ele geçirildi; B.Ç. tutuklandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 16:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Gökmeydan'da ev baskınında çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Gökmeydan'da ev baskınında çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen B.Ç. hakkında Gökmeydan Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

operasyonun detayları:

Adreste yapılan aramada 6,8 gram bonzai, 51 adet sentetik ecza hapı, 4,51 gram metamfetamin, 3,3 gram esrar, 0,6 gram A.M., 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ekipler, bulunan maddeler ve araç gereçler doğrultusunda soruşturmayı derinleştirdi.

soruşturma ve adli işlem:

Gözaltına alınan B.Ç., jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karaman'da 3. kattaki dairede ölü bulunan çiftin incelemesi kimyasal şüphesiyle...
images

Kastamonu’da skunk, ecstasy ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi; bir gözaltı
images

İnebolu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın köyde 11 evi kül etti
images

Yağış sonrası kayganlaşan yolda otomobil şarampole devrildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kdz. Ereğli'nin gelecek planı: 2035 ortak kalkınma önerisi

Develi'ye 300 hektarlık can suyu: Köseler Göleti sulaması tamamlandı

Kastamonu’da skunk, ecstasy ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi; bir gözaltı

Kuzey Toroslar'da tarih öncesi miras gün yüzüne çıkıyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü