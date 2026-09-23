Gökmeydan'da ev baskınında çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen B.Ç. hakkında Gökmeydan Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

operasyonun detayları:

Adreste yapılan aramada 6,8 gram bonzai, 51 adet sentetik ecza hapı, 4,51 gram metamfetamin, 3,3 gram esrar, 0,6 gram A.M., 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ekipler, bulunan maddeler ve araç gereçler doğrultusunda soruşturmayı derinleştirdi.

soruşturma ve adli işlem:

Gözaltına alınan B.Ç., jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER