Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç refüje çarparak ters döndü

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Denizli'nin Buldan ilçesinde, Denizli-Manisa karayolu Acısu mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametine seyir halinde olan S.K. idaresindeki 33 ANV 149 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç orta refüje çarparak büyük bir şiddetle takla attı ve ters döndü. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü S.K.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralanan sürücünün durumunun hafif olduğu, yalnızca sıyrıklarla yaralandığı öğrenildi.

Hafif yaralı sürücü, ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Soruşturma ve yol durumu:

Kaza nedeniyle yolun bir bölümü geçici olarak etkilendi; ekipler yoldaki enkazı kaldırmak ve trafik güvenliğini sağlamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili olarak jandarma ve emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yetkililer, kazanın kesin nedeni ve olası hız, yol veya teknik arıza faktörlerinin belirlenmesi için delil toplama ve tanık ifadelerini değerlendirmeye devam ediyor.

DENİZLİ-MANİSA KARAYOLUNUN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK ORTA REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI.