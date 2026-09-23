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Erzurum'da avukatın bürosuna yönelik bıçaklı saldırı davasında 7 yıl 1 ay ceza, sanık tahliye edildi

Erzurum'da 2 Mayıs 2026'de avukat Taha Bağaçlı'nın bürosuna yapılan bıçaklı saldırı davasında sanık Kemal Polat 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, hükümle tahliye edildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzurum'da avukatın bürosuna yönelik bıçaklı saldırı davasında 7 yıl 1 ay ceza, sanık tahliye edildi

Mahkeme kararı açıklandı

Erzurum'da 2 Mayıs 2026 tarihinde avukat Taha Bağaçlı'nın bürosuna yönelik bıçaklı saldırı iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Yaklaşık beş aydır devam eden yargılama sonunda, tutuklu sanık Kemal Polat hakkında mahkeme ceza verdi ancak hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Soruşturma ve gözaltı süreci:

Olay sonrası Bağaçlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığınmış, avukatın takip edildiği görüntülerinin medyada yer alması üzerine savcılık harekete geçmişti. Savcılık ilk aşamada Kemal Polat'ı "görevi başındaki memura görevini yaptırmamak" suçundan mahkemeye sevk etti ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla görüntüler doğrultusunda yakalama kararı çıkarıldı ve Polat yeniden gözaltına alınarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yargılama ve verilen hüküm:

Mahkeme heyeti, tutuklama aşamasında Polat hakkında "görevi yaptırmamak için direnme, silahla tehdit, cebir ve tehdit suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal" iddialarıyla tutuklanmasına karar vermiş ve sanık cezaevine gönderilmişti. Erzurum Adliyesi'nde yürütülen davanın sonlandırılmasında ise sanık hakkında "kamu görevini yaptırmamak" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından toplam 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Karar metninde hükümle tahliye kararı bulunması nedeniyle dosya istinafa gönderildi.

Davada, kararın istinaf süreci ve cezanın infazına ilişkin gelişmeler bekleniyor.

ERZURUM’DA 2 MAYIS 2026 MEYDANA GELEN OLAYDA; AVUKAT TAHA BAĞAÇLI, BÜROSUNDA YAPILAN BIÇAKLI...

ERZURUM’DA 2 MAYIS 2026 MEYDANA GELEN OLAYDA; AVUKAT TAHA BAĞAÇLI, BÜROSUNDA YAPILAN BIÇAKLI SALDIRI İLE İLGİLİ DAVADA KARAR ÇIKTI. TUTUKLU OLARAK YARGILANAN KEMAL POLAT 7 YIL 1 AY HÜKÜMLE BİRLİKTE TAHLİYESİNE KARAR VERDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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