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TCG Kemalreis Cidde'de liman ziyareti ve üst düzey görüşmeler

TCG Kemalreis 20-24 Eylül'de Suudi Arabistan'ın Cidde limanında bulundu; komutanlar yerel komutanlarla toplantı yaptı, Türkiye'nin temsilcisi makamında ziyaret edildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 17:16

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EDİTÖR: Emre Koç

TCG Kemalreis Cidde'de liman ziyareti ve üst düzey görüşmeler

TCG Kemalreis Cidde'de liman ziyareti ve üst düzey görüşmeler

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre TCG Kemalreis fırkateyni, 20-24 Eylül tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde liman ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretin kapsamı ve açıklama:

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında ziyaretin tarihleri ve gemide gerçekleştirilen görüşmeler paylaşıldı. Ziyaret süresince sahadaki temaslar ve koordinasyon amaçlı toplantıların yapıldığı belirtildi.

Gerçekleştirilen görüşmeler ve ziyaretler:

Gemide, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay ile İstanbul Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin yer aldı. Heyet, Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu Komutanı Tümamiral Abdullah Selem Al-Shehri ve Batı Filosu Fırkateyn Grup Komutanı Tümamiral Rsgaid Rashed Al Harbi ile birlikte toplantı gerçekleştirdi.

Ayrıca, Tümamiral Küçükatay ve Tümamiral Yetkin İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin, bölgesel deniz güvenliği ve çok taraflı koordinasyon alanında temasların sürdürülmesine katkı sağladığı vurgulandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), TCG KEMALREİS FIRKATEYNİNİN SUUDİ ARABİSTAN’IN CİDDE KENTİNDE LİMAN...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), TCG KEMALREİS FIRKATEYNİNİN SUUDİ ARABİSTAN’IN CİDDE KENTİNDE LİMAN ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ AÇIKLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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