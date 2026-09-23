Kars-Çakmak yolunda çarpışma: itfaiye ve AFAD 2 kişiyi kurtardı

Kaza ve ilk müdahale:

Kars-Çakmak köyü yolunda meydana gelen kazada, Çakmak istikametinden Kars kent merkezine seyir halinde olan bir hafif ticari araç ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta hasar oluşurken, kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ulaşan ekipler, araçlardan birinde sıkışan sürücünün çıkarılması için çalışma başlattı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli ve titiz müdahalesiyle sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralıların sevki ve sağlık durumu:

Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kars'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma:

Kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı. Olay yerindeki incelemeler ile kaza nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

KAZADA ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ, İTFAİYE VE AFAD EKİPLERİNCE BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILARAK, SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.