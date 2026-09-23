Çatıda yakalanan zanlıdan çok sayıda uyuşturucu çıktı

Alaşehir'de operasyon ve kovalamaca:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, sokak çalışmaları kapsamında Barış Mahallesi'nde A.S.'nin (46) uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin şüphelinin ikametinde arama yapmak istediğini gören A.S., müstakil evinin çatısına çıkarak saklanmaya çalıştı.
Kovalamaca ve yakalama:
Polis ekiplerince fark edilen şüpheli, çatıdan atlayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu A.S. yakalandı.
Arama sonucu ele geçirilenler:
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 91 adet sentetik ecza hapı, 7 adet ekstacy hapı ve 14,28 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ELE GEÇİRİLENLER
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