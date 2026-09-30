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Gökyüzünde SOLOTÜRK: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu

SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa semalarında gösteri uçuşu yaptı; özgün F-16 manevralarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 19:56

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EDİTÖR: Taylan Polat

Gökyüzünde SOLOTÜRK: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu

SOLOTÜRK Şanlıurfa semalarında:

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da sahneye çıkan SOLOTÜRK, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki F-16 gösteri ekibi olarak ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş, reverans ve kobra manevrası gibi kendine özgü hareketlerle izleyicileri etkiledi. Gösteri sırasında uçuş emniyet subaylığını Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir üstlendi; müziğin başında Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı yer aldı. Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Yüzbaşı Ş. Alper Şen ise TEKNOFEST için hazırladığı özel sunumu izleyicilere aktardı. Ekip lideri pilotu Pilot Yarbay Murat Bakıcı ise her manevrayla beğeni topladı.

Pilotların mesajı:

Kokpit içinden telsiz aracılığıyla vatandaşlara seslenen Pilot Yarbay Murat Bakıcı, "Sevgili havacılık tutkunları SOLOTÜRK gösteri uçuşumuza hoşgeldiniz. TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında tarihin sıfır notası Göbekli Tepe'ye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şanlıurfa semalarından sizleri sevgiyle selamlıyoruz. İyi seyirler diliyoruz." dedi.

Vatandaşların tepkileri:

Gösteriyi 4 aylık kızları Aylin Meva ile takip eden Mehmet-Gülizade Şeker çifti, "Çocuğumuzla birlikte geldik. Bizim için müthiş bir aktivite oldu. SOLOTÜRK gerçekten dünyanın en iyi pilotlarına sahip. Bu konuda biz ülke olarak çok şanslıyız. Teşekkürler Murat komutan, teşekkürler Erhan komutan ve teşekkürler SOLOTÜRK. SOLOTÜRK'ü çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş da, "Çok harika, bu konuda Türk Hava Kuvvetlerini canı gönülden tebrik ediyorum. Maşallah diyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız çok heyecanlandılar" diye konuştu. Gösteri, bölgede toplanan izleyicilerde coşku ve hayranlık bıraktı.

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU KAPSAMINDA ŞANLIURFA&#039;DA GÖSTERİ UÇUŞU YAPAN SOLOTÜRK NEFES KESTİ.

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU KAPSAMINDA ŞANLIURFA'DA GÖSTERİ UÇUŞU YAPAN SOLOTÜRK NEFES KESTİ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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