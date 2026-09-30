Çorum FK Antalya kampında taktiksel mesaiye devam ediyor

antalya kampında çalışma programı:

Trendyol Süper Lig'e verilen milli maç arasını Antalya'da geçiren Çorum FK, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde kamp çalışmalarını sürdürdü. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı; ekip daha sonra saha içi düzen ve taktiksel organizasyonlar üzerinde yoğunlaştı.

taktik ve kaleye yönelik uygulamalar:

Antrenmanın ana bölümünde takım, hem savunma hem hücum organizasyonlarını çalıştı. Son bölümde ise kaleli oyun çalışması yapılarak antrenman tamamlandı. Teknik ekip, kamp süresince benzer yoğunlukta antrenmanlarla milli arayı verimli kullanmayı hedefliyor.

teknik ekibe yeni katılım:

Öte yandan, teknik heyete Kürşat Kaplan'ın katıldığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Kaplan'ın Burak Yılmaz'ın ekibine dahil olduğu ve kamp çalışmalarına aktif katkı vereceği belirtildi.

Kampın Antalya'da devam edeceği ve takımın planlı program dahilinde Süper Lig'e döndüğünde hazır olmayı amaçladığı vurgulandı.

MİLLİ MAÇLAR SEBEBİYLE TRENDYOL SÜPER LİG'E VERİLEN ARADA ANTALYA’DA OLAN ÇORUM FK, KAMP ÇALIŞMALARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.