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Gölbaşı'nda yaya geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu 1 ağır yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 27 ART 012 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu 31 yaşındaki Bayram C. ağır yaralandı, tedavisi sürüyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gölbaşı'nda yaya geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu 1 ağır yaralı

kaza ve müdahale:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, sürücü Hacı T. yönetimindeki 27 ART 012 plakalı hafif ticari araç, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Bayram C. (31)'ye çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan müdahaleye rağmen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

yaralının durumu ve soruşturma:

Hastanede tedavi altına alınan Bayram C.'nin durumu yetkililer tarafından yakından takip ediliyor. Olayla ilgili olarak jandarma ve ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, kazanın oluş şekli ve sorumluluk ile ilgili incelemelerin sürdüğünü, görgü tanıkları ve araç sürücüsünün ifadesine başvurulduğunu belirtti.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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