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Eflani'de anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Eflani ilçesi Koltucak köyü yolu yakınında çıkan anız yangını, vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:59

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eflani'de anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:

Karabük'ün Eflani ilçesinde, ilçeye bağlı Koltucak köyü yolu yakınlarında anız yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Müdahale ve sonuçları:

Sevk edilen itfaiye ekipleri hızlı bir müdahale gerçekleştirerek alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını engelledi ve yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı; olay yerinde yapılan çalışmanın ardından yetkililer yangının çıkış nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı.

KARABÜK&#039;ÜN EFLANİ İLÇESİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN...

KARABÜK'ÜN EFLANİ İLÇESİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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