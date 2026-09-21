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Doğada mola veren cerrahın objektifinde çengel boynuzlu dağ keçileri

Doç. Dr. İlhan Karabıçak, Karagöl Dağları'nda IUCN Kırmızı Listesi'nde yer alan çengel boynuzlu dağ keçilerini kayda aldı ve görüntüleri paylaştı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:00

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Doğada mola veren cerrahın objektifinde çengel boynuzlu dağ keçileri

Karagöl Dağları'nda nadir anlar

Medical Park Samsun Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İlhan Karabıçak, boş vakitlerinde yaptığı doğa yürüyüşleri sırasında Karagöl Dağları'nda bir çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsüyle karşılaştı. Profesyonel ekipmanlarıyla kayıt altına aldığı görüntüler, hem bölgenin yaban hayatına ışık tutuyor hem de türün varlığını gözler önüne seriyor.

doğa yürüyüşünde karşılaşma:

Doç. Dr. Karabıçak, yürüyüş sırasında karşılaştıkları sürüyü kaydetme anını şöyle aktardı: "Dağ keçileri bizler için çok güzel bir sürpriz oldu. Sabahın erken saatlerinde çadırın etrafında bir takım sesler duymuştuk. 20’ye yakın dağ keçisi koşuşturuyordu. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı". Bu anlar, doğa içindeki beklenmedik karşılaşmaların önemini gösteriyor.

türün özellikleri ve yaşam alanı:

Çengel boynuzlu dağ keçisi (halk arasında şamua veya kırkeçi olarak da biliniyor), boynuzlarının uç kısımlarının geriye doğru çengel gibi bükülmesi nedeniyle bu adla anılıyor. Türkiye'nin sarp ve yüksek dağlık alanlarında yaşayan bu koruma altındaki tür, dik yamaçlarda ve buz üzerinde rahatça hareket edebilecek bir anatomiye sahip olup insanların kolay ulaşamadığı bölgelerde yaşamını sürdürüyor.

Doç. Dr. Karabıçak ve arkadaşları, Samsun ve Karadeniz bölgesindeki doğal güzellikleri ve yaban hayatını düzenli olarak belgelemeye devam edeceğini belirtti. Kayda alınan görüntüler, Doğadaki Cerrah adlı sosyal medya hesabından paylaşılarak hem yerel doğa bilincinin artırılmasına hem de türün görünürlüğüne katkı sağlıyor.

Bu tür gözlemler, bölgedeki yaban hayatının korunması ve halkın doğa ile kurduğu bağ açısından önem taşıyor; kayıt altına alınan görseller hem bilimsel hem de farkındalık amaçlı değer taşıyor.

DOÇ. DR. İLHAN KARABIÇAK, DOĞA YÜRÜYÜŞÜ SIRASINDA RASTLADIĞI ÇENGEL BOYNUZLU DAĞ KEÇİSİ SÜRÜSÜNÜ...

DOÇ. DR. İLHAN KARABIÇAK, DOĞA YÜRÜYÜŞÜ SIRASINDA RASTLADIĞI ÇENGEL BOYNUZLU DAĞ KEÇİSİ SÜRÜSÜNÜ KAYDA ALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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