Projede son durum:

Gölcük Belediyesi tarafından yürütülen iki yeni spor tesisi projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Çok amaçlı kapalı spor salonu ile yarı olimpik kapalı yüzme havuzu tesislerinde çatı kaplama işlemleri tamamlandı; saha ve iç donanım çalışmaları devam ediyor.

Çok amaçlı kapalı spor salonu:

Mevcut 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu karşısında inşa edilen tesiste, toplam 5 bin 400 metrekare kapalı alanda basketbol ve voleybol branşlarına yönelik 2 saha ile birlikte, toplam 1.240 metrekarelik kapalı antrenman alanı yer alacak. Tesis çevresinde ayrıca kullanıcılar için otopark alanı düzenlenecek.

Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu:

Diğer projede, 12 bin 500 metrekarelik proje sahasında planlanan yüzme tesisinin çatı kaplama çalışmaları tamamlandı. Tesis, 25 metre uzunluğunda ve 5 kulvarlı bir havuz olarak inşa ediliyor; iç mekan düzenlemeleri ve teknik altyapı çalışmalarına geçildi.

Belediyenin hedefleri:

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, proje alanlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Sezer, projelerle ilçenin spor altyapısını güçlendirmeyi, gençlerin modern tesislerde spor yapmasına imkan sağlamayı ve ulusal ile uluslararası müsabakalarda Gölcük'ü temsil edecek sporcuların yetişmesine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

GÖLCÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI SÜRDÜRÜLEN 5 BİN 400 METREKARELİK ÇOK AMAÇLI KAPALI SPOR SALONU İLE YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.