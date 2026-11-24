Demirci semalarında nadir bir görsel şölen:

Manisa’nın Demirci ilçesinde 24 Kasım akşamı gökyüzünde beliren Süper Kunduz Dolunayı, ortaya çıkardığı manzaralarla objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde gökyüzünde kızıl-mor tonların gece karanlığıyla iç içe geçtiği görüntüler dikkat çekti.

Kartpostala dönüşen manzaralar:

Dolunay, ağaç silüetleri ve dağ hattıyla birleşerek ilçede adeta bir tablo oluşturdu. Gökyüzündeki açıklık ve dolunayın parlaklığı, ilçe yerleşiminin ve cadde aydınlatmalarının oluşturduğu ışıkla birlikte fotoğraflarda kartpostallık kompozisyonlara zemin hazırladı.

Işık ve atmosferin buluşması:

Akşamın kızıl-mor renkleri ile gece karanlığının kontrastı, dolunayın çevresel ögelerle uyumlu görünmesini sağladı. Bu uyum, hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçıların objektifinde farklı açılardan yakalanan karelerde öne çıktı ve Demirci semalarında farklı bir atmosfer oluşturdu.

Ortaya çıkan görüntüler, bölgenin doğal hatları ve gece aydınlatmasının bir araya gelmesiyle oluşan etkileyici sahneleri belgeliyor ve gökyüzü gözlemlerinin estetik boyutunu gözler önüne seriyor.

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE 24 KASIM AKŞAMI GÖKYÜZÜNDE BELİREN "SÜPER KUNDUZ DOLUNAYI", ORTAYA ÇIKARDIĞI MANZARALARLA OBJEKTİFLERE YANSIDI.