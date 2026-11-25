maç bilgileri:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın TSİ 20.45'te İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'da karşılaşacak.

kadro ve eksikler:

Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. Emmanuel Agbadou sakatlığı nedeniyle tedavi sürecinde olduğu için kadroda yer almazken, Ümit Akdağ kart cezası nedeniyle maç kafilesinde bulunmuyor.

24 kişilik kamp kadrosu: Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy.

kadroya dair notlar:

Kafilede yer alan isimler, Beşiktaş'ın Avrupa arenasındaki tercihlerini ve alternatifsizlik durumlarını gösteriyor. Kadroda hem deneyimli isimler hem de genç oyuncular bulunuyor; kaleci tercihleri ve hücum hattındaki isimler maç planı açısından belirleyici olacak. Eksiklerin tedavi ve ceza durumları, teknik ekibin rota belirlemesinde etkili olacak.

BEŞİKTAŞ’IN, UEFA AVRUPA LİGİ’NİN 5. HAFTASINDA İSRAİL EKİBİ HAPOEL BEER-SHEVA İLE OYNAYACAĞI MÜSABAKANIN KAMP KADROSU BELLİ OLDU.