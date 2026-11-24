Kararın içeriği ve yürürlüğe geliş zamanı:

Gürcistan Hükümeti, 19 Kasım tarihinde aldığı kararla Türkiye'den yapılan çimento ithalatına ton başına 40 Gürcistan Larisi vergi getirdiğini açıkladı. Karar, 20 Kasımda uygulanmaya başlandı ve yürürlüğe girişin aniden gerçekleştirilmesi, önceden anlaşma yapan ve sevkiyata hazırlanan ihracatçı firmaları zor durumda bıraktı.

Uygulamanın ihracata etkileri:

Uygulamanın hemen devreye girmesi sonrası bazı sipariş iptalleri başladı; ihracatçılar ek maliyetler ve sözleşme yükümlülükleriyle karşı karşıya kaldıklarını bildiriyor. Özellikle Trabzon merkezli firmalar, sevkiyata çıkmış ürünlerin veya yola çıkan tırların ani vergi yüküyle karşılaşması durumunda büyük zarar riski taşıyor.

TTSO ve DKİB'in talepleri:

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan görüşmede, konuya dair talepler doğrudan Gürcistan’ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili'ye iletildi. Toplantıya TTSO Başkanı Erkut Çelebi, DKİB Başkanı Selçuk İskender, TTSO Başkan Yardımcısı Özcan İlarslan ve yönetim kurulu üyesi Barış Sancak katıldı.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, firmalardan gelen sıkıntıları aktarıp, ilgili kanallar aracılığıyla (TOBB) bakanlıklara taleplerin iletildiğini belirtti ve uygulamaların makul bir süreyle duyurulmasının önemine vurgu yaptı. Çelebi, Türkiye'de benzer kararların alındığı durumlarda genellikle 2-3 ay uygulama süresi tanındığını hatırlattı.

DKİB Başkanı Selçuk İskender ise ilk taleplerinin uygulamanın yılbaşına kadar veya en azından 15 Aralık'a kadar durdurulması yönünde olduğunu söyledi. İskender, böylece daha önce iş bağlantısı yapan ve fiyat anlaşması imzalayan firmaların zarar etmeden mallarını gönderebileceklerini, aksi halde sipariş iptallerinin artacağı uyarısını yaptı. Ayrıca Karadeniz havzasındaki ticaret akışının korunması gerektiğini vurguladı.

Diplomatik süreç ve sonraki adımlar:

Gürcistan’ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili, görüşmede hazırlanan raporu ilgili bakanlıklara aktaracağını belirtti. Taraflar, erteleme talebinin değerlendirilmesi ve uygulamanın etkilerinin azaltılmasına yönelik adımların görüşülmesi için temasların sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantı, ihracatçıların maruz kaldığı ani mali yükün hafifletilmesi için diplomasi ve ticaret odaklı girişimlerin hızlandırılması gerektiğini ortaya koydu.

TTSO BAŞKANI ERKUT ÇELEBİ (SOLDA), ÇİMENTO İHRACATÇISI ÜYELERDEN GELEN KONUYLA İLGİLİ TALEPLERİ GÜRCİSTAN'IN TRABZON BAŞKONSOLOSU NİKOLOZ İASHVİLİ'YE (SAĞDA) İLETİLDİ.