Boşanma davasının güncel durumu

İş insanı Uğur Akkuş ile model ve eski manken Ebru Şallı arasındaki boşanma davasının henüz sonuçlanmadığı, tarafların ayrıldıkları yönündeki bazı haberlerin gerçeği tam olarak yansıtmadığı aktarıldı. Avukat Elif Hevadpal yaptığı açıklamada, sürecin 2024 yılında başladığını ve çekişmeli niteliğinin devam ettiğini belirtti.

Akkuş tarafının alacak iddiası:

Hevadpal, evlilik döneminde Şallı tarafından edinildiği iddia edilen bazı taşınmazlara ilişkin olarak Akkuş cephesinin talepte bulunduğunu, bu kapsamda yaklaşık 500 milyon TL tutarında alacak iddiasıyla hukuki yollara başvurulduğunu söyledi. Söz konusu alacağın tahsili için icra işlemleri başlatıldığı ve icra dosyası kapsamında Şallı'nın ikametlerinde haciz işlemlerinin icra memurları tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Boşanma davasındaki tazminat talepleri:

Ayrıca tarafların çekişmeli boşanma davasında Uğur Akkuş tarafından maddi 100 milyon TL ve manevi 100 milyon TL olmak üzere toplam 200 milyon TL tazminat talebinin bulunduğu, bu talepler doğrultusunda yargılamanın sürdüğü bildirildi. Hevadpal, hem icra hem de dava süreçlerinin paralel yürüdüğünü vurguladı.

Avukatın açıklaması, kamuoyunda yer alan kesinleşmiş boşanma haberlerinin aksine hukuki süreçlerin ve mali ihtilafların devam ettiğini ortaya koyuyor. Tarafların iddiaları ve icra işlemlerinin sonuçları, yargı sürecinin ilerlemesine bağlı olarak netlik kazanacak.

İŞ İNSANI UĞUR AKKUŞ’UN AVUKATI ELİF HEVADPAL, UĞUR AKKUŞ İLE EBRU ŞALLI ARASINDAKİ BOŞANMA DAVASININ HÂLEN DEVAM ETTİĞİNİ VE TARAFLARIN BOŞANMASININ HENÜZ SONUÇLANMADIĞINI AÇIKLADI.