Gölfest'te gençlik ve sporun buluşması: Van Gölü kıyısında bayraklı flyboard gösterisi

Gölfest Van Gölü sahilinde başladı

Van'da bu yıl ikinci kez düzenlenen Gölfest, gençleri kültür, sanat ve spor etkinliklerinde bir araya getirdi. Etkinlikler Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi'nde başladı ve iki gün sürecek program kapsamında sahil boyunca düzenlenen su sporları gösterileri festival atmosferine renk kattı.

AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen festivalde sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar etkinlik alanına gelirken, çok sayıda sporcu çeşitli gösteriler gerçekleştirdi. Katılımcılar arasında amatör ve profesyonel sporcuların yer aldığı etkinlikler, gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlerle buluşmasını hedefliyor.

Sahil etkinlikleri ve su sporları:

Festival programında rafting, kürek ve kano yarışları ile birlikte plaj voleybolu ve hentbol müsabakaları düzenlendi. Özellikle Van Gölü kıyısında sergilenen su sporları, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Günün en dikkat çeken anlarından biri ise Türk bayrağı taşıyan flyboard gösterisiydi; bu gösteri katılımcılara heyecanlı anlar yaşattı ve sahilde yoğun alkış topladı.

Etkinlikler, gençlerin enerjisini öne çıkaran ve kültürle sporu buluşturan bir formatta planlandı. Festival alanında kurulan stantlar, atölye çalışmaları ve sahne programları gençlere farklı katılım imkânları sundu.

Hüseyin Yayman'dan gençlik ve dayanışma vurgusu:

Festivalde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Gölfest’in Türkiye’nin geldiği noktayı gösterdiğini belirterek organizasyonun önemine dikkat çekti. Yayman, 'Bugün çok şükür Allah’a hangi kimlikten, hangi inançtan, hangi düşünceden, hangi fikirden, hangi siyasi partiden olursa olsun herkes burada, bu festivalde eğlenmek, hoşça vakit geçirmek ve kendi aralarındaki dayanışmayı artırmak istiyor' dedi.

Yayman, gençliğe verilen değerin altını çizerek, 'Gençlerimiz geleceğimizdir diyoruz. Gençlerimiz bu ülkenin yarınlarının teminatıdır diyoruz' ifadelerini kullandı ve gençlere daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca terörle mücadele dönemine atıf yapan Yayman, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle, 2, 3 trilyon dolar terörle mücadeleye harcandı' sözleriyle bölgenin huzura kavuşmasının yatırımlar ve sosyal hayat üzerinde etkisine dikkat çekti.

Yayman konuşmasını, 'Artık Türkiye’de paradigma değişmiştir' diyerek sürdürdü ve festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek organizasyonun gençlik için taşıdığı sembolik değeri vurguladı.

Gölfest, iki günlük program boyunca kültür, sanat ve spor eksenli etkinliklerle gençlere açık bir platform sunmaya devam edecek.

VAN’DA BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN GÖLFEST, GENÇLERİ KÜLTÜR, SANAT VE SPOR ETKİNLİKLERİNDE BULUŞTURURKEN, VAN GÖLÜ SAHİLİNDEKİ SU SPORLARI GÖSTERİLERİ FESTİVALE RENK KATTI.