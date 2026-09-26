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Turgutreis'te basketbol şöleni başladı

Bodrum Belediyesi'nin 3x3 Streetball Turnuvası Turgutreis Atatürk Meydanı'nda başladı; 56 takım 7 kategoride yarışıyor, finaller 27 Eylül Pazar yapılacak.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Turgutreis'te basketbol şöleni başladı

Turgutreis Atatürk Meydanı'nda basketbol heyecanı

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen 3x3 Streetball Turnuvası, Turgutreis Atatürk Meydanı'na taşındı. Organizasyona toplam 56 takım katılıyor ve şampiyonluk mücadelesi sokak basketbolunda sürüyor.

Turnuva formatı ve ilk gün:

Turnuva 7 farklı kategoride düzenleniyor; minikler, küçükler, gençler ve büyükler kategorilerinde kız ve erkek takımları karşı karşıya geliyor. Organizasyonda toplam 124 karşılaşma oynanması planlanıyor. İlk gün grup maçlarıyla başladı ve müsabakalar saat 17.00'de start aldı. Karşılaşmalar iki ayrı yarı sahada gerçekleştirildi, sporcular bir üst tura çıkmak için mücadele etti.

İlerleyen günler ve final programı:

Vatandaşlar ve basketbolseverler meydandaki heyecana ortak oldu. Turnuvanın ikinci günü müsabakalar saat 12.00'de başlayacak ve farklı kategorilerde toplam 56 grup karşılaşması oynanacak. Şampiyonların belli olacağı final günü ise 27 Eylül Pazar tarihinde düzenlenecek.

Çapraz eşleşmelerin ardından üçüncülük ve final karşılaşmaları oynanacak. Final bölümünde üçlük yarışması, gösteri maçı ve dans gösterisi yer alacak. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildikten sonra organizasyon, planlanan konser ve DJ performansıyla sona erecek.

Turnuva boyunca Turgutreis Atatürk Meydanı'nda üç gün sürecek yoğun bir basketbol programı yaşanacak ve şampiyonlar pazar günü oynanacak final karşılaşmalarının ardından belli olacak.

TURGUTREİS’TE BASKETBOL ŞÖLENİ BAŞLADI: ŞAMPİYONLUK İÇİN 56 TAKIM SAHAYA ÇIKTI

TURGUTREİS’TE BASKETBOL ŞÖLENİ BAŞLADI: ŞAMPİYONLUK İÇİN 56 TAKIM SAHAYA ÇIKTI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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