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Gönen'de zehir tacirlerine darbe: 133 gram bonzai ele geçirildi, 1 tutuklu

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün istihbarat destekli operasyonunda 133 gram bonzai ele geçirildi; yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gönen'de zehir tacirlerine darbe: 133 gram bonzai ele geçirildi, 1 tutuklu

Operasyonun ayrıntıları

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbari ve saha çalışmaları sonucunda başarılı bir müdahale gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 133 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

operasyon ve ele geçirilenler:

Polis ekipleri, yürütülen istihbarat çalışmaları doğrultusunda hedeflenen adreste arama yaptı. Arama sonucu bulunan madde güvenlik birimleri tarafından kayıt altına alınırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Ele geçirilen uyuşturucunun türü ve miktarı emniyetçe doğrulanırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Bulunan maddenin satış ve kullanım zincirine yönelik tespitlerin derinleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

gözaltı ve adli süreç:

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yargılama sürecine ilişkin resmi makamların yapacağı açıklamalar bekleniyor.

İlçe genelinde, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından zehir tacirlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. Vatandaşların da şüpheli durumları bildirmesi ve iş birliği çağrısında bulunuldu.

GÖNEN&#039;DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA

GÖNEN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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