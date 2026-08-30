Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Gecenin anlık ışıkları: Arıcak'ta şimşek gösterisi

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde gece boyunca peş peşe çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlatarak etkileyici görüntüler oluşturdu; anlar cep telefonuyla kaydedildi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 01:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Gecenin anlık ışıkları: Arıcak'ta şimşek gösterisi

gece yarısında gökyüzünü aydınlatan şimşekler:

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şimşekler, karanlık gökyüzünü peş peşe çakan ışıklarla aydınlattı. Kısa aralıklarla beliren elektrik parlamaları, ilçede etkileyici görüntüler oluşturdu.

görüntüyü kaydeden:

Anlar, Rıdvan Güler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayda yansıyan karelerde şimşeklerin gökyüzünde bıraktığı parlak çizgiler ve ilçe silueti dikkat çekiyor.

görselin anlamı ve etkisi:

Paylaşılan görüntüler, gece boyunca doğanın yarattığı görsel etkinin somut bir örneğini sunuyor ve bölgedeki sakinlere kısa süreli de olsa aydınlık bir manzara yaşattı.

ARICAK’TA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

ARICAK’TA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler...
images

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü
images

Sakaltutan'da heyelan sonrası yol temizlenip çift yönlü ulaşıma açıldı
images

Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı etkiledi, AFAD hasar tespitine başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler zarar gördü

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler