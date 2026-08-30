Gecenin anlık ışıkları: Arıcak'ta şimşek gösterisi

gece yarısında gökyüzünü aydınlatan şimşekler:

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şimşekler, karanlık gökyüzünü peş peşe çakan ışıklarla aydınlattı. Kısa aralıklarla beliren elektrik parlamaları, ilçede etkileyici görüntüler oluşturdu.

görüntüyü kaydeden:

Anlar, Rıdvan Güler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayda yansıyan karelerde şimşeklerin gökyüzünde bıraktığı parlak çizgiler ve ilçe silueti dikkat çekiyor.

görselin anlamı ve etkisi:

Paylaşılan görüntüler, gece boyunca doğanın yarattığı görsel etkinin somut bir örneğini sunuyor ve bölgedeki sakinlere kısa süreli de olsa aydınlık bir manzara yaşattı.

ARICAK’TA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI