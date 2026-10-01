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Güler Azerbaycan'da Birliğin Gücü-2026'nın seçkin gözlemci gününü değerlendirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesiyle Azerbaycan'da düzenlenen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerine katıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

Güler Azerbaycan'da Birliğin Gücü-2026'nın seçkin gözlemci gününü değerlendirdi

Gözlem günü yerinde takip edildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Azerbaycan'da düzenlenen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerine katıldı.

katılan yetkililer:

Bakan Güler'e, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov eşlik etti. Gözlemci heyetleri tatbikatın sahadaki uygulamalarını ve eğitim unsurlarını yerinde izledi.

gözlemci gününün önemi:

Seçkin Gözlemci Günü, katılımcı komuta kademelerinin tatbikatın hedeflerini, uygulanan eğitimleri ve birlikler arası uyumu değerlendirmesine imkân tanıdı. Etkinlik, bölgesel savunma iş birliğinin pratikte görülmesi ve ortak yetkinliklerin sınanması açısından önemli bir platform sağladı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, BERABERİNDE TSK KOMUTA KADEMESİ İLE GİTTİĞİ AZERBAYCAN’DA...

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, BERABERİNDE TSK KOMUTA KADEMESİ İLE GİTTİĞİ AZERBAYCAN’DA 'BİRLİĞİN GÜCÜ-2026 TATBİKATI’NIN SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ' FAALİYETLERİNE KATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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