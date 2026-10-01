Yüreğir'de okullarda Yeşilay ruhu 365 gün sürecek

Yüreğir'de Yeşilay kulüpleri yıl boyunca aktif olacak

Adana'da Yüreğir Kaymakamlığı himayesinde, Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen istişare toplantısında Yeşilay kulüp danışman öğretmenleri ve okul yöneticileri bir araya geldi. Toplantıda mevcut uygulamalar değerlendirildi ve kulüplerin süreklilik esasına göre yapılandırılması kararı ele alındı.

toplantının gündemi:

Katılımcılar, Yeşilay kulüplerinin yalnızca belirli gün ve haftalarda etkin olmaktan çıkarılıp, öğrencilerin aktif rol aldığı yıl boyunca yaşayan oluşumlara dönüştürülmesi gerektiğinde hemfikir oldu. Görüşmelerde okul temelli çalışmalarda danışman öğretmenlerin rolü, öğrenci katılımının artırılması ve okul içi programların sürekliliği üzerinde duruldu.

hedefler ve beklentiler:

Adana İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, okul temelli çalışmaların çocuk ve gençlerin sağlıklı alışkanlıklar kazanmasındaki önemine dikkat çekti. Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Dr. Yunus Emre Yıldırım ise bağımlılıkla mücadelenin süreklilik gerektirdiğini vurgulayarak, öğrencilerin aktif rol aldığı güçlü bir okul modeli oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu toplantıda amacın Yeşilay'ı belli günlerle sınırlı tutmamak olduğunu belirterek, Amacımız Yeşilay’ı yalnızca bir haftada değil, okullarımızda 365 gün yaşatmaktır dedi. Bu yaklaşım, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam farkındalığını okul yaşamının kalıcı bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

İstişare toplantısında öne çıkan noktalar arasında öğretmen ve idare desteğinin güçlendirilmesi, öğrenci merkezli etkinliklerin planlanması ve okul programlarına entegrasyon bulunuyor. Çalışmanın önümüzdeki dönemde çeşitli okullarda örnek uygulamalarla hayata geçirilmesi planlanıyor.

ADANA’DA YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI HİMAYESİNDE, YÜREĞİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE YEŞİLAY KULÜP DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİ VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN KATILIMIYLA İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.