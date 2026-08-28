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Günler süren sıcakların ardından Kahramanmaraş’ta yıldırımlı sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş'ta günler süren sıcak hava gök gürültülü sağanağa döndü; Ahır Dağı ve Fırnız'da yıldırım düşmesiyle yağış etkili oldu, olumsuzluk yok.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:10

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Günler süren sıcakların ardından Kahramanmaraş’ta yıldırımlı sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak

Kahramanmaraş'ta günlerdir etkisini sürdüren sıcak hava, kent merkezinde aniden başlayan gök gürültülü sağanakla yer değiştirdi. Yağış kısa süreli fakat etkili oldu; gözlemlenen yağmur, bazı bölgelerde su birikintilerine yol açtı.

Düşen yıldırımlar ve su birikintileri:

Yağış sırasında Ahır Dağı ve Fırnız çevresine yıldırım düştü. Kent merkezinde ise alçak kesimlerde yağışa bağlı su birikintileri oluştu, ancak bu birikintiler kısa sürede gözlemlenebilecek seviyede kaldı.

Kentin yapısı ve olumsuzluk yaşanmaması:

Kentin engebeli ve eğimli topografyası, yağmur sularının hızlı tahliyesini sağladı; bu sayede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ve altyapıda belirgin bir zarar rapor edilmedi. Bir süre etkili olan sağanak, daha sonra etkisini kaybetti.

Vatandaşların gözlemleri:

Seyir halindeki sürücü Sefa Maraşlı yağışla ilgili olarak "İnşallah bereket yağdı diyelim memlekete faydası olur" dedi ve yağmurun bölge için faydalı olmasını diledi.

KENTİN ENGEBELİ VE EĞİMLİ YAPISI, YAĞIŞ SULARININ KISA SÜREDE TAHLİYE OLMASINI SAĞLARKEN, HERHANGİ...

KENTİN ENGEBELİ VE EĞİMLİ YAPISI, YAĞIŞ SULARININ KISA SÜREDE TAHLİYE OLMASINI SAĞLARKEN, HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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