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Gürhan Albayrak'tan 30 ağustos çağrısı: birlik ve bağımsızlık

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünde birlik, bağımsızlık ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Caner Şahin

Gürhan Albayrak'tan 30 ağustos çağrısı: birlik ve bağımsızlık

Gürhan Albayrak'tan 30 ağustos mesajı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu günün millet için taşıdığı öneme dikkat çekti.

zaferin tarihsel önemi:

Albayrak, 30 Ağustos Zaferi'ni tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olarak nitelendirerek, 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan zaferin sadece askeri bir başarı olmadığını vurguladı. Mesajında, bu zaferin milletin bağımsızlık ve hürriyet isteğinin dünyaya ilanı olduğunu ve aziz halkımızın boyunduruk kabul etmeyeceğinin en açık belgesi olduğunu belirtti.

geleceğe yönelik vurgu:

Ülkeyi daha güçlü bir geleceğe taşımak için çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Albayrak, ecdattan alınan ilhamla Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma kararlılığını yineledi. Şehitlerin fedakârlığının unutulmaması gerektiğini söyleyen Albayrak, şu çağrıyı yaptı: vatan topraklarını korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakmak omuzlardaki en temel sorumluluktur.

Mesajını şehitlere rahmet, gazilere minnet ifadesiyle sonlandıran Albayrak, kıymetli Eskişehirli hemşerilerinin ve aziz milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladı.

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK (ARŞİV)

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK (ARŞİV)

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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