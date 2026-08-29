Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Ukrayna büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı: Karadeniz'deki gemi saldırıları diplomatik gündemde

Karadeniz'de 26 Ağustos'ta 'Lider Bordo Mavi'ye, 27 Ağustos'ta kurtarma göreviyle giden 'Lider Kocatepe'ye yönelik hedef alınma sonrası Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi çağrıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Ukrayna büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı: Karadeniz'deki gemi saldırıları diplomatik gündemde

Diplomatik çağrı ve Ankara'nın tepkisi

Türkiye, Karadeniz'de yaşanan saldırılar üzerine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Görüşmede, ülkenin olaylara yönelik tepki ve endişeleri muhataba iletildi.

Olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, Türk işletmeli 'Lider Bordo Mavi' adlı gemi, 26 Ağustosta Tuapse açıklarında vuruldu. Durumun ardından gemiyi kurtarmak ve çekmek amacıyla aynı tarihten sonra 'Lider Kocatepe' adlı başka bir gemi 27 Ağustosta bölgeye sevk edildi; bu geminin de hedef alındığı belirtildi.

Ankara'nın uyarıları ve vurguları:

Görüşmede Türkiye'nin saldırılara ilişkin tepkisinin aktarıldığı ve Karadeniz'de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair uyarılarda bulunulduğu ifade edildi. Yetkililer, bölgedeki deniz güvenliğinin korunmasının önemine dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca olayların uluslararası deniz trafiği üzerindeki riskleri ve olası çevresel etkilerinin takip edildiği vurgulandı. Ankara, konunun izlenmeye devam edileceğini ve gerekli diplomatik adımların atılacağını bildirdi.

Ukrayna Büyükelçisi, vurulan Türk gemisine ilişkin Dışişleri Bakanlığı’na...

Ukrayna Büyükelçisi, vurulan Türk gemisine ilişkin Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tüfenkci Erkenek mahallesinde projeleri yerinde inceledi
images

Hasan Özcoşkun'la yeni dönem: MHP Diyarbakır il başkanlığına tek listeyle seçild...
images

Bakan Ersoy'dan 30 ağustos mesajı: istikbal meşalesi nesillere taşınıyor
images

Bingöl'de sahadayız: AK Parti teşkilatı üye artışı ve yatırımlarla vurgulu çalış...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler zarar gördü

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor