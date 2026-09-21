Gürsu ovasından sofralara: Bursa gastronomi festivalinde yöresel lezzetler ilgi gördü

Gürsu ovasının lezzetleri Merinos Park'ta buluştu

Bursa, 8 bin 500 yıllık mutfak mirası, Osmanlı saray mutfağından gelen zenginlikleri ve verimli topraklarıyla düzenlenen Gastronomi Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Festival, kentin tarihsel birikimini ve güncel gıda üretimini aynı çatı altında sunarak yerel lezzetlerin tanıtımına odaklandı.

Festivalin teması ve kapsamı:

Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı anısına belirlenen "Fetheden Lezzetler" teması kapsamında etkinlik 18-19-20 Eylül tarihlerinde Merinos Park'ta gerçekleştirildi. Etkinlik, üreticiler, belediye stantları ve ziyaretçiler arasında doğrudan temas sağlayarak hem tadım hem de tanıtım fırsatları sundu.

Gürsu standı ve öne çıkan ürünler:

Gürsu Belediyesi tarafından açılan stantta, Gürsu Ovası'nın coğrafi tescilli ürünleri yer aldı. Stand ayrıca, araştırma-geliştirme çalışmaları devam eden ve belediyece üretimi desteklenen turşuları da vitrine çıkardı. Ziyaretçiler arasında armut, şeftali ve nektarin tadımları yoğun ilgi gördü; meyveler taze ve aromatik bulunarak beğeni topladı.

Standda sergilenen turşuların tamamı organik içeriklerle desteklenen üretim süreçleriyle hazırlandığı vurgulandı. Katılımcılar, hem geleneksel tatlarla tanışma hem de üretim destek modellerinin sahadaki yansımalarını gözlemleme fırsatı buldu. Festival, yerel üretimin görünürlüğünü artırarak Gürsu Ovası ürünlerinin tanıtımına katkı sağladı.

MERİNOS PARK'TA GERÇEKLEŞEN FESTİVALDE, GÜRSU BELEDİYESİ DE LEZZET DOLU BİR STANT İLE YERİNİ ALDI.