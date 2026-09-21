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Adramytteion kazı alanında genişleme için 6 meşe ağacı kesilecek

Balıkesir'deki Adramytteion kazısında, Roma villasının açığa çıkarıldığı alanda genişleme gerekçesiyle 6 tescilsiz meşe ağacının kesilmesine izin verildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Adramytteion kazı alanında genişleme için 6 meşe ağacı kesilecek

Adramytteion'da ağaç kesimi kararı:

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi'ndeki Adramytteion Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında yeni bir adım atıldı. Kazı alanında yapılan başvurular sonucu, saha genişletme ihtiyacı gerekçesiyle ağaç kesimine ilişkin karar alındı.

Kararın gerekçesi ve kapsamı:

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kazı sahasını daha derin ve kapsamlı biçimde sürdürmek amacıyla yapılan başvuru üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu alanda bulunan 6 tescilsiz meşe ağacının kesilmesine yönelik karar verdi. Müze yetkilileri, aynı parselde yer alan 4 tescilli ağacın kesim kapsamı dışında tutulduğunu bildirdi.

Yetkililer, kazı bütünlüğünün korunması açısından bazı ağaçların önemli kazı noktalarında yer aldığına dikkat çekti. Kesim kararı, kazı alanının sınırlarının yeniden düzenlenmesi ve arkeolojik verinin zarar görmeden ortaya çıkarılması amacıyla alındı.

Kazı çalışmaları ve önceki buluntular:

Alanda yapılan kazılarda, yaklaşık 750 metrekarelik Roma villasının önemli bölümleri gün yüzüne çıkarıldı. Daha önce de Roma dönemine ait hamam yapısı ve yer altı ısıtma sistemi gibi önemli kalıntılar tespit edilmişti. Bu buluntular, Adramytteion'un dönem yerleşimi ve yapı teknolojileri hakkında yeni veriler sağlıyor.

Kazıların genişletilmesiyle birlikte araştırmacılar, antik kentteki yapısal ilişkiler ve kullanım katmanlarına dair daha ayrıntılı veriye ulaşmayı hedefliyor. Kararın uygulama aşamasına ilişkin süreç ve ağaçların durumu ile ilgili gelişmeler yetkililerce izlenecek.

KAZI ALANINDA, KAZI SAHASININ GENİŞLETİLMESİ AMACIYLA 6 TESCİLSİZ MEŞE AĞACININ KESİLMESİNE KARAR...

KAZI ALANINDA, KAZI SAHASININ GENİŞLETİLMESİ AMACIYLA 6 TESCİLSİZ MEŞE AĞACININ KESİLMESİNE KARAR VERİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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