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Söke'de TARİŞ pamuk alımını kilogram başına 102 liradan başlattı

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi 2026-2027 yeni mahsul pamuk alım fiyatını kilogram başına 102 TL olarak açıkladı; kooperatif üreticiyi korumayı hedefliyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Berk Doğan

Söke'de TARİŞ pamuk alımını kilogram başına 102 liradan başlattı

Söke TARİŞ yeni sezon alımlarına başladı

Türkiye’nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Söke’de faaliyet gösteren TARİŞ Pamuk Kooperatifi, 2026-2027 sezonu için yeni mahsul pamuk alım fiyatını açıkladı. Kooperatif tarafından ortaklara gönderilen bilgilendirme mesajında, kilogram başına 102 lira olarak belirlenen fiyatın üreticiler tarafından olumlu karşılandığı belirtildi.

Alım fiyatının belirlenme gerekçesi:

Kooperatif yönetimi, fiyat tespitinde dünya pamuk piyasalarındaki gelişmeler, borsa verileri ve üreticinin karşı karşıya olduğu maliyet artışlarını değerlendirdiklerini açıkladı. Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, yapılan hesaplamaların ve piyasa analizlerinin ardından yeni sezon alım fiyatının belirlendiğini ifade etti. Kooperatif, sezonun ilk alımını geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleştirdiğini ve ortaklara fiyat bilgisinin Cuma günü SMS ile iletildiğini kaydetti.

Kooperatifin üretici odaklı stratejisi:

Başkan İsmail Özer, açıklamasında kooperatifin amaçlarından birinin üreticiyi piyasa dalgalanmalarına karşı korumak olduğunu vurguladı. Özer, "Üreticimizin emeğinin ve alın terinin karşılığını alması bizim en önemli önceliğimizdir" sözleriyle kooperatifin fiyat politikasının üretici lehine olduğunu söyledi ve sürdürülebilir pamuk tarımı için piyasayı regüle etme çalışmalarının süreceğini belirtti.

Alım faaliyetleri kooperatif bünyesinde devam ederken, Yönetim Kurulu üyeleri ve ortaklar fiyat açıklamasını üretimin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi. Söke Ovası’nda pamuk üretiminin güçlü ve kesintisiz şekilde sürdürülmesine katkı sağlamayı hedefleyen TARİŞ, yeni sezonun üreticilere bereketli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulundu.

Kooperatifin ilan ettiği fiyat ve izlenen politika, bölgedeki pamuk üreticileri tarafından yakından takip edilecek. TARİŞ’in bu tutumu, yerel üretimin korunması ve piyasa dengesinin sağlanması açısından kilit rol oynayacak.

SÖKE TARİŞ PAMUK KOOPERATİFİ BAŞKANI İSMAİL ÖZER

SÖKE TARİŞ PAMUK KOOPERATİFİ BAŞKANI İSMAİL ÖZER

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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