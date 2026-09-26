Şırnak'ta Cudi Cup final heyecanı: federasyon başkanı programa katıldı

Şafak Müderrisgil Şırnak'ta:

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, 5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvasının final müsabakaları ve kapanış programına katılmak üzere Şırnak'a geldi. Turnuva, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şırnak Valiliği ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştiriliyor ve kentte final heyecanı yaşanıyor.

Havalimanında karşılama ve heyet:

Müderrisgil, Şerafettin Elçi Havalimanında Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama programının ardından heyet, final müsabakalarının oynanacağı kortlara geçmek üzere havalimanından ayrıldı.

Turnuva ve kapanış programı:

5. Uluslararası Cudi Cup organizasyonu, bölgedeki spor faaliyetlerinin görünürlüğünü artırmayı ve tenis camiasının ilgisini bölgeye çekmeyi amaçlıyor. Final müsabakalarının tamamlanmasının ardından yapılacak kapanış programı, turnuvanın sonuçlarını ve kapanış töreninin akışını belirleyecek yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

ŞIRNAK VALİSİ BİROL EKİCİ VE BERABERİNDEKİ HEYET, 5. ULUSLARARASI CUDİ CUP TENİS TURNUVASI FİNAL PROGRAMI İÇİN KENTE GELEN TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BAŞKANI ŞAFAK MÜDERRİSGİL’İ HAVALİMANINDA KARŞILADI.