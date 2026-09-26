Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Şırnak'ta Cudi Cup final heyecanı: federasyon başkanı programa katıldı

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, 5. Uluslararası Cudi Cup final programına katılmak üzere Şırnak'a geldi; Vali Birol Ekici karşıladı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Şırnak'ta Cudi Cup final heyecanı: federasyon başkanı programa katıldı

Şafak Müderrisgil Şırnak'ta:

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, 5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvasının final müsabakaları ve kapanış programına katılmak üzere Şırnak'a geldi. Turnuva, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şırnak Valiliği ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştiriliyor ve kentte final heyecanı yaşanıyor.

Havalimanında karşılama ve heyet:

Müderrisgil, Şerafettin Elçi Havalimanında Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama programının ardından heyet, final müsabakalarının oynanacağı kortlara geçmek üzere havalimanından ayrıldı.

Turnuva ve kapanış programı:

5. Uluslararası Cudi Cup organizasyonu, bölgedeki spor faaliyetlerinin görünürlüğünü artırmayı ve tenis camiasının ilgisini bölgeye çekmeyi amaçlıyor. Final müsabakalarının tamamlanmasının ardından yapılacak kapanış programı, turnuvanın sonuçlarını ve kapanış töreninin akışını belirleyecek yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

ŞIRNAK VALİSİ BİROL EKİCİ VE BERABERİNDEKİ HEYET, 5. ULUSLARARASI CUDİ CUP TENİS TURNUVASI FİNAL...

ŞIRNAK VALİSİ BİROL EKİCİ VE BERABERİNDEKİ HEYET, 5. ULUSLARARASI CUDİ CUP TENİS TURNUVASI FİNAL PROGRAMI İÇİN KENTE GELEN TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BAŞKANI ŞAFAK MÜDERRİSGİL’İ HAVALİMANINDA KARŞILADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Terme'nin yükselen yıldızı Göknur Gülten WAKO'da altına uzandı
images

Elazığspor'un Kocaeli desteği: bin 200 bilet maç öncesi tükendi
images

Alanyaspor dar alanda tempo ve koordinasyonla Erzurumspor maçına hazırlanıyor
images

Gaziemirspor, Alsancak'ta Karşıyaka'yı 1-0 mağlup etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kovalamaca sonrası Gaziantep'te okul bahçesinde çatıştı, yakalanmaktan korkup kendini vurdu

Terme'nin yükselen yıldızı Göknur Gülten WAKO'da altına uzandı

Ereğli'de karşıdan geçen anne ve oğluna motosiklet çarptı, anne hastaneye kaldırıldı

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı