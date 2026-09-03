Hasanlar köyünde yıldızlar altında sinema gecesi

Düzce Merkez Hasanlar Köyü, yaz akşamlarının nostaljik atmosferini yeniden canlandıran bir açık hava sinema etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Düzce İl Özel İdaresi tarafından yaz boyunca köylerde sürdürülen programın 17’nci durağı olarak gerçekleştirildi.

Köy meydanında komşuluk ve nostalji:

Köy meydanına kurulan perde önüne gelen izleyiciler yanlarına aldıkları sandalyelerle komşularıyla bir araya geldi. Gökyüzü altında, yıldızların eşliğinde yapılan gösterim, katılımcılara sinemanın sakin ve samimi havasını yeniden yaşattı; mahalle kültürünün sıcaklığı etkinliğin öne çıkan unsurlarındandı.

Çocuklar için oyun alanı ve etkinlik programı:

Film gösterimi öncesinde kurulan şişme oyun parkı ve eğlence alanı çocuklara ayrılmış eğlence imkanı sundu. Etkinlik boyunca aileler, hem çocukların oyun alanlarında vakit geçirmesini izledi hem de birlikte vakit geçirmenin keyfini çıkardı.

Etkinlik sonunda Hasanlar Köyü sakinlerine teşekkür edildi ve açık hava sineması programının yaz boyunca farklı köylerde devam edeceği duyuruldu. Yerel organizasyon, hem kültürel dolaşımı hem de mahalle bağlarının güçlenmesini hedefliyor.

DÜZCE MERKEZ HASANLAR KÖYÜ, YAZ AKŞAMLARININ NOSTALJİK ATMOSFERİNİ YAŞATAN AÇIK HAVA SİNEMA ETKİNLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.