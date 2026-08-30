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Hava ambulansı Darende'de şeker komasına giren 58 yaşındaki hastayı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne taşıdı

Darende'de şeker komasına giren 58 yaşındaki H.E.'ye ilk müdahale Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde yapıldı; hasta hava ambulansıyla sevk edildi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hava ambulansı Darende'de şeker komasına giren 58 yaşındaki hastayı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne taşıdı

olayın gelişimi:

Malatya'nın Darende ilçesinde aniden rahatsızlanan ve şeker komasına giren 58 yaşındaki H.E.'ye ilk müdahale Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Hastanın durumunun ciddi olması üzerine sağlık ekipleri, ileri tedavi için hava ambulansı talep etti.

hava ambulansının müdahalesi:

Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, hastayı alarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk etti.

Hastanın tedavisi hastanede devam ediyor.

MALATYA’DA AMBULANS HELİKOPTER 58 YAŞINDAKİ HASTA İÇİN HAVALANDI

MALATYA’DA AMBULANS HELİKOPTER 58 YAŞINDAKİ HASTA İÇİN HAVALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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