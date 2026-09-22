Havai fişeğin isabet etmesi Arsuz'da orman yangınına yol açtı

Arsuz'ta ormanlık alanda yangın çıktı

Hatay'ın Arsuz ilçesi Hüyük Mahallesi'nde, ilk belirlemelere göre vatandaşlar tarafından atılan havai fişeğin ormanlık alana isabet etmesi sonucu yangın meydana geldi. Bölgeden yükselen alevler kısa sürede fark edildi ve yetkililere bildirildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hızlı ve koordineli bir müdahale gerçekleştirdi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler geniş bir alana sirayet etmeden kontrol altına alındı. Yangında orman örtüsünde zarar oluştuğu, alanın soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Soruşturma ve ilk tespitler:

İlk incelemelere göre yangının sebebinin atıldığı iddia edilen havai fişek olduğu aktarılırken, olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı. yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırılacağını ve sorumlular hakkında işlem yapılacağını belirtti.

ALEVLERİN YÜKSELMESİ