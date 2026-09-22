Dolar 48,8313 +0,05%
Euro 55,8035 -0,13%
Bist 13.267,54 +0,52%
Altın Gram 6.834,36 -0,53%
EUR/USD 1,1423 -0,26%
Brent Petrol 95,78 +0,39%
--°

Havza'da itfaiye ve 112 ekiplerinin müdahale becerileri güçlendirildi

Samsun’un Havza ilçesinde itfaiye ve 112 ekiplerine yangın, yangına ilk müdahale ve temel ilk yardım konularında uygulamalı eğitim verildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Havza'da itfaiye ve 112 ekiplerinin müdahale becerileri güçlendirildi

Havza Gençlik Merkezi'nde uygulamalı eğitim

Samsun’un Havza ilçesinde, Havza Gençlik Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitimde Samsun Büyükşehir Havza İtfaiye Amirliği personeli ve 112 acil sağlık ekipleri bir araya geldi. Eğitimde yangının oluşumu, yangın çeşitleri, müdahale yöntemleri ile olaylara ilk müdahalede dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Eğitim içeriği ve müdahale önemi:

Eğitimde katılımcılara, profesyonel ekipler olay yerine ulaşana kadar yapılacak doğru müdahalelerin önemi vurgulandı. Sunum ve uygulamalı bölümlerde yangının ne olduğu, yanmanın nasıl gerçekleştiği ile hangi yangına hangi yöntemle müdahale edilmesi gerektiği ayrıntılı şekilde anlatıldı. Eğitimin amacı, gündelik hayatta karşılaşılabilecek acil durumlarda doğru ve güvenli müdahale yapılmasını sağlamak olarak belirtildi.

Samsun Büyükşehir Havza İtfaiye Amiri Murat Yılmaz, eğitimin önemini şu sözlerle özetledi: "İlk yardım müdahalenizde olduğu gibi yangına ilk müdahalenizde de yangını tamamen söndürmemiş olabilirsiniz. Ancak yaptığınız doğru müdahale sayesinde zaman kazanıyoruz. Biz olay yerine bazen 5-7 dakika içerisinde, kırsal bölgelerde ise 20 dakikaya varan sürelerde ulaşabiliyoruz. Sizin yaptığınız doğru müdahaleyle biz de zaman kazanmış oluyoruz. Bu nedenle yangının ne olduğu, yanmanın nasıl gerçekleştiği, yangın çeşitleri ve hangi yangına neyle müdahale edilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak çok önemli."

Tatbikatla pekiştirme

Samsun Büyükşehir Havza İtfaiye Eğitim Şefi Necip Efe Ateş, verilen eğitimlerin günlük yaşamdaki uygulamalar açısından önemine dikkat çekti. Ateş, "Bazen bu tür eğitimler ilk bakışta sıkıcı gibi gelebiliyor. Ancak burada öğrendiğiniz ve duyduğunuz birkaç küçük detay, günlük hayatta gerçekten ciddi anlamda ihtiyaç duyabileceğimiz bilgiler. Yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağını, hangi yangına hangi yöntemle müdahale edilmesi gerektiğini bilmek hem kendi güvenliğimiz hem de çevremizdeki insanların güvenliği açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Eğitim, Havza İtfaiye Amirliği önünde gerçekleştirilen uygulamalı yangına müdahale tatbikatıyla sona erdi. Katılımcılar hem teorik bilgileri pekiştirdi hem de pratik uygulamalarla müdahale adımlarını aktardı.

HAVZA’DA GÖREV YAPAN İTFAİYE VE 112 ACİL SAĞLIK PERSONELİ

HAVZA’DA GÖREV YAPAN İTFAİYE VE 112 ACİL SAĞLIK PERSONELİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gölköy merkezine kapsamlı meydan düzenlemesi
images

Çıraklıktan ustalığa: 65 yıldır makasıyla yaşayan berber
images

Kayıplarıyla büyüyen Kinan yeni protez için yardım bekliyor
images

özel gereksinimli çocuklar akvaryumda bilimle buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kıyıda plan, denizde uygulama: TCG Osmangazi ile ileri denizcilik tatbikatı

Uluslar ligi'nde Fransa maçını Felix Zwayer yönetecek

Kuryelerin park ettiği trafiğe kapalı sokak esnaf ve yayaları zorluyor

Genç Galatasaraylıdan iddialı hedef: Şampiyonlar Ligi'nde finale gidip kupayı kazanmak

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü