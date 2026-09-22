Havza'da itfaiye ve 112 ekiplerinin müdahale becerileri güçlendirildi

Havza Gençlik Merkezi'nde uygulamalı eğitim

Samsun’un Havza ilçesinde, Havza Gençlik Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitimde Samsun Büyükşehir Havza İtfaiye Amirliği personeli ve 112 acil sağlık ekipleri bir araya geldi. Eğitimde yangının oluşumu, yangın çeşitleri, müdahale yöntemleri ile olaylara ilk müdahalede dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Eğitim içeriği ve müdahale önemi:

Eğitimde katılımcılara, profesyonel ekipler olay yerine ulaşana kadar yapılacak doğru müdahalelerin önemi vurgulandı. Sunum ve uygulamalı bölümlerde yangının ne olduğu, yanmanın nasıl gerçekleştiği ile hangi yangına hangi yöntemle müdahale edilmesi gerektiği ayrıntılı şekilde anlatıldı. Eğitimin amacı, gündelik hayatta karşılaşılabilecek acil durumlarda doğru ve güvenli müdahale yapılmasını sağlamak olarak belirtildi.

Samsun Büyükşehir Havza İtfaiye Amiri Murat Yılmaz, eğitimin önemini şu sözlerle özetledi: "İlk yardım müdahalenizde olduğu gibi yangına ilk müdahalenizde de yangını tamamen söndürmemiş olabilirsiniz. Ancak yaptığınız doğru müdahale sayesinde zaman kazanıyoruz. Biz olay yerine bazen 5-7 dakika içerisinde, kırsal bölgelerde ise 20 dakikaya varan sürelerde ulaşabiliyoruz. Sizin yaptığınız doğru müdahaleyle biz de zaman kazanmış oluyoruz. Bu nedenle yangının ne olduğu, yanmanın nasıl gerçekleştiği, yangın çeşitleri ve hangi yangına neyle müdahale edilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak çok önemli."

Tatbikatla pekiştirme

Samsun Büyükşehir Havza İtfaiye Eğitim Şefi Necip Efe Ateş, verilen eğitimlerin günlük yaşamdaki uygulamalar açısından önemine dikkat çekti. Ateş, "Bazen bu tür eğitimler ilk bakışta sıkıcı gibi gelebiliyor. Ancak burada öğrendiğiniz ve duyduğunuz birkaç küçük detay, günlük hayatta gerçekten ciddi anlamda ihtiyaç duyabileceğimiz bilgiler. Yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağını, hangi yangına hangi yöntemle müdahale edilmesi gerektiğini bilmek hem kendi güvenliğimiz hem de çevremizdeki insanların güvenliği açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Eğitim, Havza İtfaiye Amirliği önünde gerçekleştirilen uygulamalı yangına müdahale tatbikatıyla sona erdi. Katılımcılar hem teorik bilgileri pekiştirdi hem de pratik uygulamalarla müdahale adımlarını aktardı.

HAVZA’DA GÖREV YAPAN İTFAİYE VE 112 ACİL SAĞLIK PERSONELİ