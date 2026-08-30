HEKİMSEN: 30 ağustos mesajında hekim gücünün stratejik önemine dikkat çekildi

HEKİMSEN'in 30 Ağustos mesajı:

HEKİMSEN Kurucusu ve Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in sadece askeri bir başarı olmadığını; Türk milletinin kendi geleceğini tayin etme iradesinin tarihi ilanı olduğunu hatırlattı. Kurban, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girilirken bağımsızlık anlayışının bilim, teknoloji, sağlık ve nitelikli insan gücüyle taçlandırılması gerektiğini belirtti.

"Bir ülke sınırlarını nasıl koruyorsa, bilim insanını, hekimini ve yetişmiş insan gücünü de öyle korumak zorundadır. HEKİMSEN olarak verdiğimiz mücadeleyi bu anlayışın bir parçası olarak görüyoruz", mesajında yer verdiği temel tespitlerden biri oldu.

hekimlerin korunması ve ülkenin geleceği:

Kurban, hekimlerin uzun yıllar süren eğitim ve birikimle yetiştiğini, bu birikimin çalışma şartları, mesleki itibar ve hukuki güvencelerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Bu yaklaşımın yalnızca sağlık çalışanlarının meselesi olmadığını; doğrudan ülkenin geleceğiyle bağlantılı bir konu olduğunu ifade etti. Salgınlar, depremler, afetler ve savaş gibi kritik anlarda toplumun sorumluluğunu üstlenen hekimlerin haklarının olağan zamanda da korunmasının gerekliliğini şöyle özetledi:

"Hekimlerimizi yalnızca hastane koridorlarında hatırlayamayız. Salgında, depremde, afette, savaşta ve hayatın en kritik anlarında sorumluluk alan hekimlerimizin haklarını olağan zamanda da korumak zorundayız. Hekimine sahip çıkmak, Türkiye’nin yetişmiş insan gücüne sahip çıkmaktır."

çözüm odaklı sendikacılık yaklaşımı:

HEKİMSEN'in kuruluşundan bu yana ekonomik ve özlük hakların yanı sıra sağlıkta şiddet, malpraktis, çalışma şartları ve mesleki güvence gibi yapısal sorunlara yönelik mücadeleyi sürdüğünü hatırlatan Kurban, sendikacılığın yalnızca sorunları gündeme getirmekle kalmaması gerektiğini söyledi. Kuruluşun hedefinin günübirlik taleplerle sınırlı kalmayıp, kalıcı ve kurumsal düzenlemelerle çözümler üretmek olduğunu vurguladı ve şunları ekledi:

"Biz hekimlerin yalnızca bugünkü sorunlarını değil, Türkiye’de hekimliğin geleceğini konuşuyoruz", ifadesiyle sendikanın vizyonunu özetledi.

hekimlik meslek kanunu vurgusu:

Kurban, HEKİMSEN'in uzun süredir üzerinde çalıştığı Hekimlik Meslek Kanununa dikkat çekti. Hekimliğin hak, yetki, sorumluluk ve güvencelerinin çağın ihtiyaçlarına uygun, bütüncül bir hukuki zemine kavuşmasının elzem olduğunu belirtti. Sağlıkta şiddetten malpraktise, mesleki bağımsızlıktan çalışma şartlarına kadar pek çok temel meselenin kalıcı çözümler gerektirdiğini şöyle ifade etti:

"Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Türkiye, hekimlik mesleğinin geleceğini parçalı düzenlemelerle değil, güçlü ve çağdaş bir hukuk sistemiyle güvence altına almalıdır. Hekimlik Meslek Kanunu için verdiğimiz mücadeleyi bu nedenle yalnızca bir sendikal talep olarak görmüyoruz. Bu, Türkiye’nin sağlık sisteminin geleceğine ilişkin yapısal bir meseledir. Başladığımız bu mücadeleyi sonuçlandırmakta kararlıyız."

Mesajını Milli Mücadele'nin kararlılık dersine bağlayan Kurban, 30 Ağustos'un bıraktığı mirasın "vazgeçmemek" olduğunu vurguladı ve HEKİMSEN'in hekimlerin emeği, itibarı, güvenliği ve geleceği için yürüttüğü mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

"30 Ağustos bize yalnızca nasıl zafer kazanıldığını değil, bir milletin geleceği söz konusu olduğunda neden vazgeçilmemesi gerektiğini de öğretmiştir. Biz de hekimlerimizin emeği, itibarı, güvenliği ve geleceği için başladığımız mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bilimine sahip çıkan, hekimini koruyan ve yetişmiş insanını geleceğe taşıyan bir Türkiye, çok daha güçlü bir Türkiye olacaktır."

Kurban, mesajını Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitler ve kahraman gaziler anısına rahmet, minnet ve şükran dilekleriyle tamamladı; milletin ve sağlık çalışanlarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

ADİL KURBAN