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Hijyen dersini palyaço gösterisiyle veren üniversiteliler minikleri güldürüyor

Kayseri'de sağlık bilimleri öğrencileri Mavi Pusula Çocuk Hakları Kulübü ile ilkokulları 2 haftada bir ziyaret ederek hijyen ve sosyal eğitim veriyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:59

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Hijyen dersini palyaço gösterisiyle veren üniversiteliler minikleri güldürüyor

Kayseri'de üniversite öğrencilerinden okullarda kapsamlı eğitim etkinliği:

Kayseri'de eğitim gören Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, kurdukları Mavi Pusula Çocuk Hakları Kulübü aracılığıyla kentteki ilkokulları düzenli olarak ziyaret ediyor. Ziyaretlerde amaç, miniklere temel hijyen alışkanlıklarını kazandırmak ve okul ortamında sosyal farkındalık oluşturmak.

Öğrenciler ilk etapta el yıkama gibi pratik hijyen uygulamalarıyla başlıyor, ardından diş fırçalama ve mahremiyet gibi konulara değinmeyi planlıyor. Eğitimlerin yanı sıra gençler, palyaço kıyafetleriyle çocuklara eğlenceli anlar yaşatarak öğrenmeyi güçlendiriyor.

Program ve uygulamalar:

Ekibin içinde diyetisyenler, fizyoterapistler ve hemşireler bulunuyor; bu disiplinler arası yapı etkinliklerin hem sağlık hem de gelişim boyutunu güçlendiriyor. Etkinliklerde el yıkamanın doğru teknikleri, diş bakımının önemi ve temel nezaket kuralları uygulamalı olarak aktarılıyor. Ayrıca akran zorbalığına karşı farkındalık çalışmaları ve çocukların duygusal dünyasına yönelik kısa içerikler de programda yer alıyor.

Eğitimler, çocukların evde başlayan alışkanlıklarını pekiştirmek üzere okul ortamına taşınıyor; uygulamalı ve oyun temelli yöntemlerle çocukların dikkat ve ilgisi yüksek tutuluyor.

Kulüp hedefleri ve sürdürülebilirlik:

Etkinlikler hakkında bilgi veren Mavi Pusula Çocuk Hakları Kulübü Başkanı Hayal Yaşarer şu değerlendirmeyi yaptı: "Ekibimiz Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden oluşuyor. Ekibimizde diyetisyenler, fizyoterapistler ve hemşireler var. Biz bu şekilde okullara giderek hijyen eğitimleri düzenlemeyi amaçlıyoruz. Bu bizim ilk etkinliğimiz, çok heyecanlıyız. Bunun devamının gelmesini umuyoruz. 2 haftada bir düzenli olarak etkinliklerimizi düzenlemeye devam edeceğiz. Çocukların aslında evde ailede başlayan eğitimlerini biz okul ortamına taşıyarak biraz daha ciddileşmesini hedefliyoruz. Hijyen eğitimleri veriyoruz. Bunların içerisinde el yıkama eğitimleriyle başladık. Diş fırçalama eğitimi vereceğiz. Mahremiyet eğitimi vereceğiz. Birazcık daha psikolojik boyutu da düşünerek akran zorbalığı, nezaket kuralları eğitimleri vermeyi planlıyoruz. Üniversite eğitimimiz devam ederken öğrencilerimizi küçük kardeşlerimize de aktarmak istedik. Onların da çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bence bu dönemde en önemli şey sağlık. Biz de buradan ilerlemek istedik" dedi.

Kulübün hedefi, düzenli ziyaretlerle okullarda kalıcı farkındalık oluşturmak ve çocukların hem fiziksel sağlığını hem de sosyal becerilerini destekleyerek günlük yaşama yansıyan alışkanlıklar kazandırmak olarak özetlenebilir.

KAYSERİ&#039;DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, ZİYARET ETTİKLERİ İLKOKULLARDA ÖĞRENCİLERE HEM BİLGİLENDİRİCİ...

KAYSERİ'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, ZİYARET ETTİKLERİ İLKOKULLARDA ÖĞRENCİLERE HEM BİLGİLENDİRİCİ ETKİNLİKLER YAPIYOR HEM DE EĞLENDİRİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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