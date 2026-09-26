organları ters yerleşimli hasta, cerrahları bile hazırlık değiştirmeye yöneltti

Muzaffer Uzunbacak'ın tanısı ve ameliyatı

Samsun'da inşaat işçisi olan 54 yaşındaki Muzaffer Uzunbacak, bağırsak şikâyetleriyle başvurduğu Medicana International Samsun Hastanesi'nde yapılan görüntüleme ve tetkikler sonucu alışılmadık bir durumla karşılaşıldı. Muayene ve görüntüler, hastanın iç organlarının büyük bölümünün normalin tersine yerleşimli olduğunu gösterdi. Daha önce 26 yaşında kalbinin sağ tarafta olduğu öğrenilen Uzunbacak, 54 yaşında ise diğer organlarının da ters yerleşimli olduğunu öğrendi.

Tanı sürecinde yaşanan şaşkınlık:

Hastanın geçmişinde Eskişehir'de çalışırken yapılan sağlık kontrollerinde kalbinin sağ tarafta olduğu tespit edilmiş, bazı doktorlar önce bu bulguya inanmakta zorluk çekmişti. Uzunbacak, 'Kalbimin sağ tarafta olduğunu 26 yaşında öğrendim. Öncesinde birkaç kez EKG çektirdim, doktorlar kabul etmedi. Hatta bir doktor, 'senin kalbin mi yok' dedi' diye konuştu. Samsun'daki ileri tetkikler ise sadece kalbin değil karaciğer, dalak ve bağırsak gibi iç organların da ters konumlandığını ortaya koydu.

Ameliyat planlaması ve cerrahi uygulama:

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kerim Güzel yönetimindeki ekip, hastanın rare anatomik yapısını ameliyat öncesi detaylı şekilde değerlendirip operasyona göre planlama yaptı. Doç. Dr. Güzel, hastanın durumunu 'situs inversus totalis' olarak tanımladı ve bunun doğuştan gelen bir anomali olduğunu belirtti. Doktor, normal anatomiye göre organların yerlerinin tamamen ters olduğunu, bu nedenle ameliyat pozisyonu ve yaklaşımının klasik vakalardan farklı olması gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Güzel'in aktardığına göre, normalde kalp solda, karaciğer ve safra kesesi sağda, dalak solda yer alırken hastada bunların ters olduğu tespit edildi: kalp sağda, karaciğer ve safra kesesi solda, dalak sağda. Bu yerleşim, kalın bağırsağın başlangıç noktasının da normalin aksine yer değiştirmesine neden oldu ve cerrahi planlamayı etkiledi. Ameliyat laparoskopik yöntemle gerçekleştirildi.

Operasyon sırasında cerrahlar alışılmışın dışında bir iç organ haritasıyla karşılaştı. Doç. Dr. Güzel, cerrahi ekibin çoğunun normal anatomiye alışık olduğunu; nadir vakalarda adaptasyonun zor olabildiğini ancak ekibin hazırlığı sayesinde ameliyatın sorunsuz tamamlandığını söyledi.

Ameliyat sonrası takipte hastanın genel durumu iyi seyretti. Operasyonun dördüncü günü itibarıyla Uzunbacak'ın durumu stabil olarak değerlendirildi ve taburcu edildi.

Gelecek tedaviler için uyarılar:

Hekimler, bu tür vakalarda acil veya planlı müdahalelerde yanlış yönlendirmeyi önlemek için hastanın anatomik farklılığının her ortamda bildirilmesinin önemine dikkat çekti. Doç. Dr. Güzel, 'Gittiğiniz her yerde bu durumunuzu anlatın' önerisini yineleyerek, sağlık ekiplerinin tedavi ve acil müdahalelerde organların gerçek konumunu bilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Uzunbacak da bundan sonra sağlık başvurularında bu bilgiyi doktorlara ileteceğini söyledi.

Medicana International Samsun Hastanesi'ndeki ekip, hastanın bağırsaklarındaki kitleden operasyonla kurtulduğunu, ameliyatın başarılı geçtiğini ve hastanın taburcu edildiğini açıkladı. Doç. Dr. Güzel bu tür vakaların cerrahi ekipler için nadir ve dikkati artıran sorunlar oluşturduğunu vurguladı; bu vakayla ilk defa karşılaştığını belirtti ve vaka sürecinin eğitim amaçlı önemli bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

SAMSUN’DA BAĞIRSAK KANSERİ TEDAVİSİ İÇİN HASTANEYE BAŞVURAN KİŞİ, İÇ ORGANLARININ FARKLI YERLERDE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ. 26 YAŞINDA KALBİNİN SAĞDA OLDUĞUNU ÖĞRENEN ERKEK HASTA, ORGANLARININ YERİNE GÖRE AMELİYAT EDİLEREK BAĞIRSAĞINDAKİ KİTLEDEN KURTULDU.