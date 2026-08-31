Himalayalardan kopan buzulun seli Nepal'de ağır bilanço bıraktı

Felaketin güncellenen bilançosu

Nepal'de 26 Ağustos'ta Himalayalardan kopan bir buzulun neden olduğu taşkının Bhotekoshi Nehrine ulaşmasıyla meydana gelen sel felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor. Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamaya göre can kaybı 903e yükseldi; halen 4.247 kişi kayıp.

Arama kurtarma çalışmaları:

Yetkililer kayıp sayısının büyük kısmını bulmak için yoğun arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor. Kayıplar arasında 592'si yabancı uyruklu olmak üzere farklı gruplar bulunuyor; ayrıca kayıpların 933'ü hidroelektrik santrali çalışanı, 102'si asker, polis ve gümrük görevlisi olarak sınıflandırıldı. Ekipler bölgede hem su altı aramaları hem de kara çalışmalarını eş zamanlı sürdürüyor.

Ailelerin morg önündeki bekleyişi:

Merkezi yetkililer, kimliği belirlenemeyen cesetlerin teşhisinde büyük zorluk yaşandığını belirtiyor. Aileler morglara akın ederek kayıp yakınlarına ait fotoğrafları ve cep telefonlarındaki görüntüleri gösteriyor; yüzlerce kişi cesetlerin teşhisi için bekleyişini sürdürüyor. Bu durum, hem lojistik hem de insani yardım açısından bölgedeki krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Nepal'de 26 Ağustos'ta Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkın nedeniyle meydana gelen sel felaketinde can kaybı 903’e yükselirken, kayıp 4 bin 247 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.