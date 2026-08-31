Sıfır atık uygulaması 8 yılda ekonomiye 365 milyar lira kazandırdı

Sıfır atıkta sağlanan ekonomik katkı:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Sıfır Atık programının 8 yılda ekonomiye yaklaşık 365 milyar lira katkı sağladığını duyurdu. Ersoy, çalışmalar sayesinde toplam 90 milyon ton atığın geri kazanıldığını ve geri kazanım oranının %13’ten %37,53’e yükseldiğini belirtti.

Plastik üretimi ve atık verileri:

Ersoy, küresel ölçekte plastik üretiminin son 70 yılda yaklaşık 230 kat artarak 460 milyon tonun üzerine çıktığını, plastik atık miktarının ise 353 milyon ton seviyesine ulaştığını kaydetti. Buna karşılık plastik atıkların yalnızca %9unun nihai olarak geri dönüştürüldüğüne dikkat çekti ve çevre sorunlarıyla mücadelede uluslararası iş birliği ile bütüncül yaklaşımın gerekliliğine vurgu yaptı.

Programın önemi ve çıkarımlar:

Sıfır Atık programındaki ilerlemenin ekonomik yansıması, atık yönetiminde dönüşümü ve kaynak verimliliğini gösteriyor. Ersoy'un verdiği rakamlar, geri kazanım oranındaki artışın doğrudan atık miktarının ekonomiye kazandırılmasına ve parasal değere dönüştüğüne işaret ediyor. Bu sonuçlar, belediyeler, işletmeler ve vatandaşların atık azaltma, ayırma ve geri kazanım uygulamalarının önemini ortaya koyuyor.

Ersoy ayrıca, çevresel hedeflere ulaşmak için sadece ülke içi çabaların yeterli olmayacağını, küresel düzeyde koordinasyon gerektiğini vurguladı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, TÜRKİYE’NİN SIFIR ATIK ÇALIŞMALARINDA 8 YILDA 365 MİLYAR LİRALIK KATKI SAĞLANDIĞINI DUYURDU.