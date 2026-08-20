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Hırka tartışması okul bahçesinde bıçaklı kavgaya dönüştü

Tokat'ta Atatürk Okulu bahçesinde hırka verme meselesi yüzünden çıkan kavgada B.S. üç yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 00:21

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 00:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Hırka tartışması okul bahçesinde bıçaklı kavgaya dönüştü

Hırka tartışması okul bahçesinde bıçaklı kavgaya dönüştü

Tokat'ta, Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Okulu bahçesinde bir araya gelen arkadaş grubunda çıkan tartışma, ağır yaralanmayla sonuçlandı.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre grup içinde yer alan B.S. ile M.T.Y. arasında hırka verme meselesi nedeniyle önce sözlü tartışma başladı. Karşılıklı hakaretlerin ardından tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında M.T.Y., yanında bulundurduğu bıçakla B.S.'yi üç yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan B.S., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlk müdahale ve soruşturma:

Kavgada M.T.Y. de hafif şekilde yaralanırken, olay yerinde gelen ekipler tarafından inceleme yapıldı. Olay yeri inceleme ekipleri okul bahçesinde çalışmalarını sürdürdü ve yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

TOKAT’TA OKUL BAHÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ 3 YERİNDEN BIÇAKLANARAK AĞIR...

TOKAT’TA OKUL BAHÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ 3 YERİNDEN BIÇAKLANARAK AĞIR YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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