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Kapaklı'da aile trajedisi: 78 yaşındaki eş satırla öldürüldü

Tekirdağ Kapaklı'da 78 yaşındaki Fadime Ünlü, evinde eşi M.Ü. tarafından satırla öldürüldü; zanlı adliyeye çıkarılıp tutuklandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 18:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kapaklı'da aile trajedisi: 78 yaşındaki eş satırla öldürüldü

Kapaklı'da aile trajedisi: 78 yaşındaki eş satırla öldürüldü

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre aynı evde yaşayan M.Ü. (78) ile eşi Fadime Ünlü (78) arasında gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Olayın gelişimi:

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine M.Ü., eşine satırla saldırdı. Karnından ağır yaralanan Fadime Ünlü olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlının, sabaha kadar eşinin başında bekledikten sonra oğlunu arayıp "Annenizi öldürdüm. Eve gelin, beni polise teslim edin. Annenizi de defnedin" dediği öne sürüldü.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünlü'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için önce Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne, ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ünlü defnedildi.

Adli süreç ve zanlının durumu:

Emniyetteki işlemleri biten M.Ü., polis eşliğinde Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Bastonla adliyeye getirilen zanlının, gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusunu yanıtlamadığı bildirildi.

Adliyedeki sorgu ve işlemlerinin ardından M.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haberde zanlının 6 çocuk ve 24 torun sahibi olduğu bilgisi yer aldı.

78 YAŞINDAKİ EŞİNİ SATIRLA ÖLDÜRDÜ, TUTUKLANDI

78 YAŞINDAKİ EŞİNİ SATIRLA ÖLDÜRDÜ, TUTUKLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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